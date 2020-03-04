В Печоре и в Ухте вслед за Интой и Воркутой стали дешеветь квартиры

Воркута и Инта «заразили» Печору и Ухту удешевлением квартир, сообщают «Невские Новости».

Люди продолжают уезжать из Коми в другие регионы. Об этом свидетельствует не только статистика, но и изменения на рынке недвижимости. Цены на квадратные метры вслед за Воркутой и Интой стали падать и в Печоре. Теперь там можно найти однокомнатную квартиру за 800 тысяч рублей. Даже в крупнейшей промышленной Ухте ценники на однушки уже опускаются ниже одного миллиона. Резкое обесценивание обусловлено снижением спроса.

На начало марта 2020 года в Коми, по данным сайта объявлений недвижимости «Авито», выставлено на продажу порядка 8179 благоустроенных квартир. Из них 93 процента приходятся на городские муниципалитеты. Столичный Сыктывкар – основной участник этого сегмента рынка, имеющий в активе много новостроек. Однако по количеству продаваемого жилья на душу населения перенасыщение предложений наблюдается совсем в других городах республики. Сопоставление данных показало, что в Ухте количество предложений по продаже квартир превышает спрос.

У малых городов Вуктыла, Емвы и Микуни коэффициент реализуемого жилья еще меньше. Самые дорогие однокомнатные квартиры продаются в столичном Сыктывкаре, где цены достигают 3,5-4 млн рублей. Самые дешевые благоустроенные и не самые «убитые», а часто даже с мебелью квартиры от 150 тыс. рублей продают в Инте и Воркуте. К ним подтягивается Вуктыл с ценником в 200 тысяч рублей. Таких предложений становится все больше. Еще дешевле можно купить добротные квартиры в отдаленном мкр. Южный Инты и в воркутинских поселках, где люди согласны избавиться от них за 30-100 тыс. рублей, только чтобы не платить высокие коммунальные платежи.

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