В Сыктывкаре перенесли концерт пианиста-виртуоза Дениса Мацуева

Гвоздем предстоящего фестиваля оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» должен был стать концерт всемирно известного пианиста-виртуоза Дениса Мацуева. Однако не станет. Из-за плотного графика выступление маэстро перенесут.

С 9 по 29 марта в столице Коми пройдет фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» («Сыктывкарская весна»). В 2020-м году он пройдет в Сыктывкаре уже в 30-й раз. Выступление знаменитого пианиста Дениса Мацуева изначально было запланировано на 29 марта. Из-за плотного гастрольного графика маэстро концерт пришлось перенести на два дня. Сыктывкарцы насладятся игрой виртуоза 31 марта.

Денис Мацуев уже выступал в Сыктывкаре в декабре 2018 года. Тогда он был расстроен качеством звучания инструмента в Театре оперы и балета. В этом году на средства партнера ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» театру приобрели легендарный рояль Steinway.

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