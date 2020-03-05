Воркутинке пришлось переехать из-за нападений соседа

Воркутинке пришлось переехать из-за неадекватных выходок соседа, пишет «Моя Воркута».

Юлия с сыном вернулись в заполярный город из Санкт-Петербурга. Вскоре выяснилось, что с соседом ей не повезло: центр города, элитный дом, а под боком — притон с аптечными запахами и подозрительными посетителями.

– Сосед сначала мне лапшу на уши вешал, что продает протеин. Эти язвенники, у которых на лбу написано «наркоман», к нему ходят и он пытается меня убедить, что это спортсмен пришел за протеином! Потом запах аптеки пошел. У него самого начали появляться язвы. Потом варево и продажа просто внаглую: прямо на лестнице, двери не закрывались. Ужас что творилось! – описывает ситуацию воркутинка.

Три нападения, разбитый глазок, изрубленная топором дверь, поливание бензином, угрозы – таков итог четырех месяцев сосуществования с неспокойным соседом.

– 14 января я шла из магазина, он подошел ко мне на улице, в живот тыкал и говорил: я прямо здесь тебя завалю под камерами и будет очень красивая смерть, – рассказывает Юлия.

По словам женщины, она обратилась в полицию. По одному эпизоду – повреждение входной двери – возбудили дело об административном правонарушении, по другим – отказали «за отсутствием состава преступления». Правда, в конце января после обращения в прокуратуру к делу подключился отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Но изменений не было до 8 февраля: тогда сосед решил развлечься, бросив в подъезд дымовую шашку.

– Пожарным они (сосед и его «гости» – прим. ред.) открыли. Стояли, насмехались. Я прошу: скручивайте их, сейчас я позвоню оперативникам из наркоконтроля, которые следили за ним, стояли в подъезде предыдущие две недели, очень просили посодействовать, – вспоминает Юлия. – Но в итоге сосед дверь закрыл, пожарные уехали. Приходит участковый... Пока мы стоим, и я описываю что произошло, – у соседа открывается дверь, и нам под ноги летит еще одна шашка. Потом переговоры через дверь как обычно. Стеб откровенный, наглый. Смотрю, участковый набирает группу быстрого реагирования. Потом патрульные начали ездить. В это время поднимается к моему сыну друг, я подхожу к дверям, а они заблокированы! Мы не можем выйти! На площадке наркоман держит ружье, направляет на друга сына и говорит: «Руки верх, к стене!» Я начала орать – никто не вышел из соседей. В общем, эти заскочили к себе в квартиру, ненадолго, может ружье оставили – и убежали. Через какое-то время приходит СМС от участкового: «Задержали!». Пока на 15 суток. Три вооруженных нападения и на 15 суток? Что за абсурд? Мы вообще не защищены ни от чего. Я говорю, вы понимаете, что толкаете меня на самосуд? Если он выйдет, то я свою собственность и своего несовершеннолетнего сына буду защищать. Наверняка, улики против него есть в квартире, но обыска до сих пор не было.

Пока соседа не было, Юлия установила на лестничной площадке решетку. Говорит, если у соседа нет прописки, она просто не откроет ему.

– Я подниму на уши всех, я это так не оставлю. Мне надоело бояться, – объясняет женщина.

Юлия действительно написала во все инстанции, в том числе обратилась к республиканским и российским СМИ. Говорит, этим делом заинтересовались даже авторы программы «Человек и закон».

– Юлия написала в разные инстанции, пусть ожидает ответы в письменном виде, – сообщил участковый уполномоченный Кирилл Покрышкин. – Комментарии по этому поводу мы давать не будем. Она сама прекрасно знает, о чем речь. Все решения по ее обращениям были приняты в установленном законом порядке. У нас есть контролирующие органы, которые все это проверяют. Если она с чем-то не согласна – пожалуйста, порядок обжалования существует и она его прекрасно знает.

Сосед Юлии через 15 суток вышел из-под стражи, спилил на решетке на лестничной клетке замок, но в квартире надолго не остался, куда-то скрылся. Юлия с сыном тем временем переехали на новое место жительства.

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