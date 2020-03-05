2020-03-05T13:03:15+03:00
Общество

В Сыктывкаре женщина набросилась на кондуктора

Видео происшествия распространяют в соцсетях
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкаре женщина набросилась на кондуктора и ударила её по лицуВ Сыктывкаре женщина набросилась на кондуктора и ударила её по лицуФото: Тимур ХАНОВ
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В Сыктывкаре женщина набросилась на кондуктора, который попросил её убрать пакет с сидения. Видео инцидента выложили в соцсети.

В одной из групп «ВКонтакте» опубликовали видео происшествия, которое произошло вчера в автобусе № 23. Поздний вечер, автобус забит под завязку, все спешат домой. В салоне яблоку негде упасть — а одна из пассажирок заняла сразу два места, положив на второе сидение пакет.

Пассажирка набросилась на кондуктора в Сыктывкаре. Видео из группы "п.г.т. Краснозатонский...........ЗАТОН".

Кондуктор попросила её вежливо убрать пакет. К уговорам подключились пассажиры. В ответ женщина вывалила на окружающих свою агрессию: начала махать руками, ругаться матом, кричать. Потом пассажирка вообще набросилась на работника автобуса: она ударила кондуктора по лицу. Досталось ещё двум пассажирам: женщине, которая попала под горячую руку, и мужчине, который вывел агрессивную сыктывкарку на улицу.

В товариществе индивидуальных перевозчиков объяснили, что им сообщили о данном инциденте и они уже опросили свидетелей происшествия и кондуктора. Когда пассажир переходит все границы, работники автобуса вызывают полицию. В этот раз этого делать не стали, решив не задерживать уставших пассажиров, торопящихся домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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