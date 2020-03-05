2020-03-05T14:36:35+03:00
Общество

В сыктывкарском аэропорту искали бомбу

К счастью, информация о взрывном устройстве не подтвердилась
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Павла КаневаФото Павла Канева
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Сегодня утром в сыктывкарском аэропорту на борту прибывшего из Москвы самолета искали взрывное устройство, о котором сообщили анонимы. На месте работали спецслужбы, бомбу они, к счастью, не обнаружили, пишет Комиинформ.

Оказалось, что «бомба» в Сыктывкаре далеко не единственная. Утром 5 марта поступило еще два сообщения о бомбах на борту пассажирских лайнеров. Анонимы «заминировали» рейсы Москва — Омск и Санкт-ПетербургСимферополь.

Все эти случаи на особом контроле ФСБ, о чем сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- ФСБ о подобных событиях докладывает на регулярной основе президенту. В отношении вот таких людей спецслужбы работают. Работа эта публичной никак быть не может. Будем надеяться, что рано или поздно его (автора ложных сообщений) поймают и накажут, - сказал Песков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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