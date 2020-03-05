Пенсионерка из Сосногорска борется с приставами за свои деньги

В одной из сосногорских групп «ВКонтакте» появилось сообщение о пенсионерке, которая лишилась средств к существованию. Причиной, как утверждает автор поста, стали действия местных судебных приставов.

Пенсионерка Анжелика Иванова обратилась к юристу со своей проблемой. У неё уже два месяца забирают часть пенсии. Никто не может объяснить, на каком основании списываются деньги.

В январе я получила семь тысяч рублей пенсии. Хотя мне положено двадцать тысяч. В банке сказали, что их списали приставы за долги. Отправили к ним. Приставы — в пенсионный фонд. В пенсионном фонде послали опять к приставам. Я ходила туда-сюда много раз. Ничего не добилась. Приставы говорили, что мне должны всё вернуть и произошла какая-то ошибка. Сейчас март. Не вернули ничего. В феврале пенсию я вообще не смогла получить. Её списали полностью. Ходить жаловаться я больше не могу. Поднялось давление и заболели ноги. Я просто туда не дойду. Получу ли я ещё когда-нибудь пенсию или государство уже всё мне выплатило неизвестно. Я отработала тридцать лет на севере, но видимо теперь достойна только умереть без средств к существованию, поделилась Анжелика Иванова.

Юрист Елена Павлова сообщила, что направила по данному поводу жалобу в местную прокуратуру. В дальнейшем она планирует обратиться в Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Коми.

В прокуратуре подачу жалобы подтвердили. Сейчас проводится проверка, на которую согласно закону отведено 30 дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воркутинке пришлось переехать из-за нападений соседа

Он изрубил дверь топором и угрожал ружьем другу её сына (подробности)