Депутаты одобрили кандидатуру нового прокурора Коми

Сегодня депутаты Госсовета Коми собрались, чтобы обсудить ряд вопросов на внеочередном заседании сессии. В повестку вошел вопрос о кандидатуре на должность нового прокурора Республики Коми. В итоге депутаты одобрили назначение на эту должность Николая Егорова.

Известно, что Николай Егоров начал службу в органах прокуратуры в 1986 году. В 2013 году приказом генерального прокурора России его назначили на должность прокурора Ненецкого автономного округа. Ко всему прочему, Егоров - почетный работник прокуратуры. На должность главы ведомства в Коми его рекомендовала Генпрокуратура РФ.

- Николай Егоров зарекомендовал себя как компетентный и опытный работник прокуратуры. Он имеет ряд наград, - сказал заместитель генпрокурора РФ Алексей Захаров.

23 человека проголосовало «за». Николаю Егорову осталось дождаться указа президента о своем повышении.

Напомним, что ранее высокую должность занимал Сергей Бажутов. В начале марта Сергей Бажутов пошел на повышение: он станет начальником главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ.

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