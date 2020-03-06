В Воркуте после выброса метана на шахте погибло два человека

В Воркуте на шахте произошел страшный инцидент, сообщает пресс-служба администрации со ссылкой на «Воркутауголь».

6 марта в 4:02 на шахте «Воркутинская» в конвейерном штреке подготовительного забоя произошло газодинамическое явление с обильным выделением метана. Сработавшая система защиты автоматически отключила подачу электроэнергии. В момент инцидента в забое находилось четыре человека. Двое из них смогли выбраться на свежую струю воздуха самостоятельно, еще двое работников остались в забое.

На предприятии был введен план ликвидации аварии, из 106 работников подземной группы на поверхность были выведены 104 человека. Прибывшие на шахту силы ВГСЧ (МЧС), обнаружили на месте выброса метана двоих человек без признаков жизни. Работа предприятия приостановлена, проводится разгазирование горных выработок, выясняются причины происшествия. Угрозы взрыва нет. Всего к ликвидации последствий привлечено сил и средств от РСЧС 52 человека и 12 ед. техники, в том числе от МЧС России 47 человек и 9 ед. техники. В связи с произошедшим на ближайшие дни в «Воркутауголь» отменены все развлекательные и культурно-массовые мероприятия.

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