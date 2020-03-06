В Сыктывкар привезли «Демонов» известных художников

Вчера в Национальной галерее Коми открылась выставка «Демоны. Дали. Врубель. Мунк. Оригиналы работ». Сыктывкарцы получили возможность познакомиться с теневыми сторонами творчества известных живописцев. В какие темные миры окунутся жители столицы Коми узнайте из материала "Комсомолки".

В экспозицию вошли ксилографии Сальвадора ДалиФото: Дарья ЮДИНА

Экспозицию открывшейся выставки можно условно поделить на три части. В первой представлены ксилографии и карандашные рисунки Сальвадора Дали. Его работы транслируют внутренних демонов, живущих в сознании человека. Великий сюрреалист считал, что человеческая тьма берет свое начало в телесности, сексуальности. Художник в данном случае следовал за Зигмундом Фрейдом, которого считал своим учителем. Также произведения Дали перекликаются с «Адом» Данте. Так, «отдел» импрессиониста завершает работа, изображающая предателей - носителей самого страшного, по мнению Данте, греха.

Коллекционер Артем СусловФото: Дарья ЮДИНА

Вторая часть экспозиции посвящена творчеству Михаила Врубеля. В центре врубелевской «секции» широкоузнаваемый «Демон» из одноименного лермонтовского произведения. Он, как и другие герои из сознания художника, жаждет любви, но не может справится с бурей чувств. Его история - отражение биографии живописца, который беззаветно и безответно был влюблен в жену своего наставника.

Сыктывкарцы увидят "Крик" Мунка в нескольких форматахФото: Дарья ЮДИНА

Самые страшные демоны из представленных в зале - это тени из мира Эдварда Мунка. Так, сыктывкарцы познакомятся с «Криком» сразу в нескольких ипостасях, в том числе в виде небольших эскизов, сделанных рукой мастера. Крошечные рисунки — самые дорогие из представленных экспонатов, но и другие произведения не менее интересны. Как и в предыдущих случаях, эта часть экспозиции перекликается с другим видом искусства - кинематографом. Например, в зале есть плакат с подписью популярного современного режиссера Ларса фон Триера, который, как и Мунк, не скрывает свои ментальные проблемы. Кроме того, в Нацгалерею привезли две ксилолитографии, принадлежавшие Геннадию Шпаликову. Он написал сценарий фильма «Я шагаю по Москве», был очень популярен. Но известность счастья не принесла, сценарист покончил с собой.

На выставке можно внезапно найти след Ларса фон ТриераФото: Дарья ЮДИНА

Печаль трагических историй усиливается благодаря антуражу: соответствующим мелодиям и обилию красной ткани. Коллекционер Артем Суслов, которые предоставил для выставки свои сокровища, рассказал, что на предыдущем показе выставки в Архангельске атмосфера была более пугающей: засохшие розы на полу, полутьма, резкая музыка. Одна из посетительниц была настолько впечатлена, что потеряла сознание.

На предыдущих показах некоторые посетители пугались увиденных работФото: Дарья ЮДИНА

Но сыктывкарцев «Демонами» не напугаешь: на вернисаж пришло немало горожан. На открытие прибыл и министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов.

Сергей Емельянов посетил вернисажФото: Дарья ЮДИНА

Приятно, что количество культурных событий в Сыктывкаре растет. Об этом говорит мой график. Но хотелось бы, чтобы открытия начинались чуть позже, чтобы больше горожан смогли их посещать, отметил министр.

На выставке будут проводить бесплатные экскурсииФото: Дарья ЮДИНА

Выставка будет работать в Национальной галерее по 12 апреля. Предусмотрены бесплатные экскурсии: в субботу и в воскресенье в 14 и 16 часов. Обратите внимание на возрастной ценз: с 12 лет в сопровождении родителей, с 16 лет без сопровождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Никас Сафронов готов создать выставку, посвященную Коми

Известный российский художник не раз намекал на это на вернисаже в Сыктывкаре (подробности)