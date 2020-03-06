2020-03-06T11:34:35+03:00
Общество

По факту гибели двух горняков на воркутинской шахте возбудили уголовное дело

На место происшествия выехали следователи
Дарья ЮДИНА
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На шахте в Воркуте во время выброса метана погибло два человека. Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике КомиНа шахте в Воркуте во время выброса метана погибло два человека. Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Коми
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В Коми возбудили уголовное дело по факту гибели двух горняков на воркутинской шахте. Дело возбудили по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Коми.

По данным следствия, сегодня около 4 часов на шахте «Воркутинская» в конвейерном штреке подготовительного забоя произошел выброс метана, в результате которого погибло двое работников шахты.

По уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление конкретных лиц, допустивших нарушения требований промышленной безопасности, действия которых привели к тяжким последствиям. На месте происшествия работают следователи, проводятся допросы свидетелей. На место происшествия выехал руководитель воркутинского следственного отдела, а также следователи-криминалисты отдела криминалистики следственного управления. Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления.

Также на место выехал спецпрокурор Воркутинской межрайонной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Прокуратура организовала свою проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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