2020-03-06T10:41:25+03:00
Общество

Сыктывкарских женщин этой весной поздравляют под рок, эстраду и хип-хоп

Каковы музыкальные предпочтения у жительниц Коми
Дарья ЮДИНА
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Жительницы смогут "освежить" свой рингтонЖительницы смогут "освежить" свой рингтон
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К весне жительницы Коми определились со своими музыкальными предпочтениями. В топе у них «Life в кайф» и «Миллион алых роз». Именно эти композиции чаще всего устанавливают вместо телефонных гудков абоненты прекрасного пола в сети МегаФон.

Такие тенденции в преддверии 8 марта определили специалисты оператора с помощью технологии Big Data, проанализировав услугу «Замени гудок». Самые популярные жанры у жительниц северных регионов – российский рок, поп и хип-хоп.

В тройку музыкальных предпочтений, помимо композиций Zivert и Boyza II vs Раймонд Паулс вошли:

1. «Z поколение» от Даны Соколовой

2. «Комета» от JONY

3. «Дачная» от АЛМО

Также среди новых трендов в смартфонах звучат — «Не молчать» Wow Band, «Сталактит» Мота, «Хай, моя Зая» FONARI, «Алло» Клавы Коки и «Любимка» от NILETTO.

Среди зарубежных композиций вместо телефонного гудка чаще всего на Урале устанавливают The Prince Karma (LATER BITCHES) и «Here She Comes Again» ( Dj Antonio Remix)

«Интересно, что женщины от 36 до 45 лет в 3 раза чаще устанавливают мелодию вместо гудка, чем девушки 19–25 лет. Кроме того, проведя анализ по географическому принципу, мы выяснили, что больше всего поклонниц услуги «Замени гудок» живет в Югре, в частности, в Сургуте. Именно они чаще других ставят мелодии вместо звонка. Среди соседних регионов по музыкальным аппетитам северян догоняют свердловчане и тюменцы», — рассказала директор МегаФона на Урале Инна Джур.

Услуга «Замени гудок» позволяет заменить обычные телефонные гудки, которые слышат звонящие вам, на мелодии или другие звуковые композиции. В каталоге МегаФона доступно более 90 тысяч музыкальных вариантов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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