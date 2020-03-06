Сергей Гапликов выразил соболезнования семьям погибших горняков

Сергей Гапликов выразил соболезнования семьям горняков, погибших в результате выброса метана на шахте «Воркутинская». Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

Правительственную телеграмму направили на имя генерального директора АО «Воркутауголь» Николая Кигалова.

- От имени жителей Республики Коми, от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования семьям горняков, погибших в результате выброса метана на шахте «Воркутинская». Скорбим вместе с Вами. Разделяем боль невосполнимой утраты и желаем родным погибших мужества и душевных сил, чтобы пережить горе потери, - отмечено в телеграмме главы региона.

Напомним, что по информации АО «Воркутауголь», сегодня в 4:02 на шахте «Воркутинская» в конвейерном штреке подготовительного забоя произошел выброс метана. Сработавшая система защиты автоматически отключила подачу электроэнергии. В момент инцидента в забое находилось четыре человека. Двое из них смогли выбраться на свежую струю воздуха самостоятельно, ещё двое работников остались в забое.

На предприятии был введён план ликвидации аварии, из 106 работников подземной группы на поверхность были выведены 104 человека. Прибывшие на шахту силы ВГСЧ (МЧС), обнаружили на месте выброса метана двоих человек без признаков жизни. Работа предприятия приостановлена, проводится разгазирование горных выработок, выясняются причины происшествия. Угрозы взрыва нет.

Также на месте работают сотрудники Следственного комитета и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек.

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