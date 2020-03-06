«Любовный напиток» и соревнования для автоледи: встречаем 8 марта в Сыктывкаре

В Сыктывкар пришла весна. Предлагаем сыктывкарцам провести веселый уик-энд, благо на носу 8 марта и целых три дня выходных. Где можно интересно отпраздновать — узнайте из нашей афиши.

ЧТО: Сыктывкарские инспекторы ГИБДД предлагают дамам развеять мифы об обезьяне с гранатой. В столице Коми пройдут соревнования по автомобильному многоборью «Автоледи-2020». Женщинам нужно будет продемонстрировать свои водительские навыки и знание ПДД.

ГДЕ: Парковка ТРЦ «Июнь» (Октябрьский проспект, д.131/1, левая сторона).

КОГДА: 8 марта в 11 часов.

ЧТО: Нацгалерея Коми предлагает сыктывкаркам окунуться в волшебную «Вселенную Ван Гога». В программе необычный песочный мастер-класс, живая музыка от скрипача Антона Платова и песочная анимация. Стоимость билетов — 350 рублей, для детей от 4 до 14 лет и пенсионеров - 200 рублей.

ГДЕ: Национальная галерея Республики Коми (улица Кирова, 44).

КОГДА: 7 марта в 15 часов.

ЧТО: Натанцеваться вдоволь можно будет на особой вечеринке для девчонок. Линди хоп, бачата, танго, сальса, кизомба, дискофокс, групповые анимации, медляки - каждый сможет нащупать свой ритм. Стоимость входа 200 рублей.

ГДЕ: Первомайская улица, 70 «с», 2 этаж.

КОГДА: 7 марта в 19 часов.

Участник шоу "Голос" Илья Хвостов приедет в Сыктывкар со своим концертом. Фото с сайта филармонии

ЧТО: Участник шоу «Голос» Илья Хвостов привезет в столицу Коми концерт «Мысли вслух о любви». Вместе с группой «Мысли вслух» он исполнит авторские композиции, мировые и российские хиты таких легендарных групп как Muse, Queen, Imagine Dragons, Coldplay и многих других.

ГДЕ: Коми республиканская филармония (Улица Ленина, 61).

КОГДА: 8 марта в 17 часов.

ЧТО: Артисты Театра оперы и балета представят на суд сыктывкарских театралов премьеру комической оперы «Любовный напиток». Опера порадует интересным сюжетом, изящной музыкой и легким юмором. Эта постановка именно то, что доктор прописал для создания весеннего настроения.

ГДЕ: Театр оперы и балета Коми (Коммунистическая улица, 33).

КОГДА: 9 марта в 18 часов.

ЧТО: Встреча с художниками-участниками выставки-продажи «АртМарт». Вы сможете пообщаться с Анжелой Размановой, Кристиной Овсянкиной, Екатериной Осиповой, Анастасией Юрьевой, Екатериной Хоменко, Валерией Осташевой, Павлом Микушевым, Ириной Дасюк и Анастасией Белолипецких. Будем говорить об искусстве, жизни, любви и всем, что вам интересно.

ГДЕ: Ревӧльт-центр

КОГДА: 8 марта в 12:00

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