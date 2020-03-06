2020-03-06T14:39:26+03:00
Общество

Спуск в один конец: вспоминаем самые громкие трагедии в Воркуте

Из-за чего чаще всего гибнут горняки
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Воркуте трагедии с горняками происходят часто. Фото из группы "Привет! Сейчас в Воркуте!"В Воркуте трагедии с горняками происходят часто. Фото из группы "Привет! Сейчас в Воркуте!"
Изменить размер текста:

Сегодня в Воркуте в результате выброса метана погибли два горняка. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти шахтеров, проверку проводит и прокуратура. Эта трагедия в шахте далеко не первая: «КП-Коми» вспоминает самые громкие аварии, в результате которых гибли люди.

Резонансный случай произошел 15 сентября 2000 года на поверхности. Тогда в административном корпусе шахты «Северная» случился пожар. Его тушили больше четырех часов. Погибли десять человек, в том числе три женщины и 9-летний мальчик.

Следующая трагедия случилась 13 января 2002 года. В шахте «Воркутинская» при проведении ремонтных работ произошел взрыв метана и начался пожар. В результате взрыва погибло пять горняков.

25 июня 2007 года в Воркуте — снова взрыв метана на шахте "Северная". В момент аварии в забое находилось 277 горняков. Из них 250 благополучно выбрались на поверхность. Тогда трагедия унесла жизни десяти человек, позже в реанимации скончался еще один горняк.

11 февраля 2013 года в шахте «Воркутинская» произошел взрыв метана. Под завалами оказалось 26 человек. 18 человек, когда их нашли, уже не дышали. Троих спасли сотрудники МЧС, четверо выбрались самостоятельно. 15 февраля в больнице умер 19-й шахтер.

25 февраля 2016 года в шахте «Северная» взорвался метан и угольная пыль. Тогда погибло 36 человек - шахтеры и горноспасатели. Следователи возбудили ряд уголовных дел, большая часть фигурантов уже получила свои сроки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По факту гибели двух горняков на воркутинской шахте возбудили уголовное дело На место происшествия выехали два следователя (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Сыктывкаре закрылся бильярдный клуб премиум-класса
В Коми на выходных погоду будет бросать из крайности в крайность
Работники сыктывкарского морга ответили в суде за то, что перепутали тела
В Сыктывкаре собирают деньги на лечение собаки, которую потрепал волк
Мэрия Сыктывкара отреагировала на жалобы горожан о гололеде
Коми стала вторым регионом в СЗФО по рождаемости
Сыктывкарец три года получал пенсию за умершего в другой стране отца
Температура выше нормы: какой будет погода в марте в Коми
В сыктывкарском бассейне откачали мужчину, ушедшего на дно из-за эпилепсии
В Усинске во время пожара погиб мужчина
В Сыктывкаре на ремонт дорог потратят более 100 млн рублей
На жительницу Печоры напал бешеный заяц
В Сыктывкаре на 9 мая крутое шоу покажет пилотажная группа «Русь»
Республика Коми оказалась последней в рейтинге устойчивого развития регионов
Осадки и аномальное тепло: прогноз на первые дни марта в Коми
Под Ухтой столкнулись три авто: пострадали женщина и ребенок
Лыжник из Коми помог сборной России завоевать «бронзу»
Воркутинское кольцо перекрывали на шесть часов
В ДТП под Ухтой пострадали четыре человека
Лыжник из Коми занял четвертое место на Кубке мира