Спуск в один конец: вспоминаем самые громкие трагедии в Воркуте

Сегодня в Воркуте в результате выброса метана погибли два горняка. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти шахтеров, проверку проводит и прокуратура. Эта трагедия в шахте далеко не первая: «КП-Коми» вспоминает самые громкие аварии, в результате которых гибли люди.

Резонансный случай произошел 15 сентября 2000 года на поверхности. Тогда в административном корпусе шахты «Северная» случился пожар. Его тушили больше четырех часов. Погибли десять человек, в том числе три женщины и 9-летний мальчик.

Следующая трагедия случилась 13 января 2002 года. В шахте «Воркутинская» при проведении ремонтных работ произошел взрыв метана и начался пожар. В результате взрыва погибло пять горняков.

25 июня 2007 года в Воркуте — снова взрыв метана на шахте "Северная". В момент аварии в забое находилось 277 горняков. Из них 250 благополучно выбрались на поверхность. Тогда трагедия унесла жизни десяти человек, позже в реанимации скончался еще один горняк.

11 февраля 2013 года в шахте «Воркутинская» произошел взрыв метана. Под завалами оказалось 26 человек. 18 человек, когда их нашли, уже не дышали. Троих спасли сотрудники МЧС, четверо выбрались самостоятельно. 15 февраля в больнице умер 19-й шахтер.

25 февраля 2016 года в шахте «Северная» взорвался метан и угольная пыль. Тогда погибло 36 человек - шахтеры и горноспасатели. Следователи возбудили ряд уголовных дел, большая часть фигурантов уже получила свои сроки.

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