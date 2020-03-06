Вопрос на миллион: сыктывкарские остановки стоимостью в "однушку"

Сколько стоит однушка улучшенной планировки в Сыктывкаре? Погуглили: от 850 тысяч рублей. Две остановки по улице Панева обошлись городскому бюджету почти в 1,8 млн рублей: по факту одна из них стоит 996 тысяч рублей. Почти миллион за одну. Как так, Карл?!

Внимание — вопрос!

В сети гуляет видеоролик, в котором руководитель сыктывкарского проекта «Дорожный респект» Борис Дианов рассказывает об остановках по улице Панева. По мнению автора проекта, стоимость работ за монтаж комплексов очевидно завышена.

Сначала руководитель «Дорожного респекта» посчитал, сколько материалов ушло на создание одной остановки. Цены на материалы Борис Дианов взял со специализированных сайтов. Получилась сумма в 66 тысяч рублей. После общественник включил в общую сумму стоимость работ – 30 тысяч рублей, и стоимость работ по строительству дорожного полотна. При подсчете руководитель проекта использовал данные с сайтов не с самыми дешевыми материалами и в конце даже удвоил общую сумму. В итоге получилось 668 тысяч рублей… Внимание, вопрос: почему одна остановка стоит почти столько, сколько и однокомнатная квартира в Сыктывкаре и на что было потрачено еще 300 тысяч?

Остановка ул. Панева. Коррупция. Сыктывкар..Сыктывкар. Остановка на окраине города обошлась бюджету в 993 тыс. рублей. При самых завышенных расчётах такая остановка с ремонтом асфальта стоит не более 400 тыс. рублей... Нас смущает одно: депутаты городского совета (к слову, большинство из них члены ЕР) не обратили на это никакого внимания, как думаете, почему?

Мэрия отвечает

– Цена устройства автобусной остановки определяется индивидуально, — ответили «Комсомолке» в городской мэрии Сыктывкара. — Согласно данным из ведомости объемов работ производится локальный сметный расчет, который перед проведением аукциона направляется на проверку применяемых цен на работы и материалы в АУ РК «Управление госэкспертизы Коми».

Изначально стоимость контракта была ниже, рассказали в горадминистрации. Подрядчик предложил остановки за цену, меньше на 100 тысяч рублей. В перечень работ вошло устройство остановочной и посадочной площадки, тротуара и павильона напротив дома №9 по улице Панева и с противоположной стороны. В перечне Бориса Дианова указаны не все работы из этого списка.

Представитель строительной фирмы «Лалвар», которая собственно и занималась монтажом остановок на улице Панева, на этот момент также обратили внимание.

– Вероятно, он (Борис Дианов) вообще не видел сметы. Он увидел остановку, посчитал просто стоимость металла и асфальта. Но он же не вычислил, в какую сумму обошлось укрепление дороги, отсыпка, сколько кубометров песка мы завезли. Он не учел, что мы занимались расширением «кармана» под остановку, – объяснил директор фирмы Анатолий Белоус.

Между тем, в истории Сыктывкара есть примеры более дешевых остановок. В 2015 году предприниматель Юрий Мартыненко пошел навстречу муниципальным властям и установил 27 крытых павильонов на остановках, каждый из которых обошелся ему примерно в 100 тысяч рублей.

Отреагировала прокуратура

– Несмотря на высокий общественный резонанс, никакой реакции не было. Мы составили обращение в республиканскую прокуратуру и теперь ждем результата, – сообщил Борис Дианов.

Пресс-служба прокуратуры Коми подтвердила, что сейчас по факту возможного завышения цен за монтаж остановок на улице Панева ведется проверка. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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