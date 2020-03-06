2020-03-06T16:49:42+03:00
Общество

Сыктывкарцы пожаловались на жуткие очереди в диагностическом центре

«КП-Коми» узнала так ли все плохо на самом деле
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Минздрава КомиФото Минздрава Коми
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Сыктывкарцы и гости столицы Коми не довольны очередями в диагностическом центре. Люди сообщают и о невозможности записаться на утренний прием к специалистам. Особенно это неудобно иногородним пациентам, так как им приходится задерживаться в городе на несколько суток. Гневные замечания в адрес учреждения они выкладывают в соцсети. «КП-Коми» обратилась в учреждение за разъяснениями.

- Чтобы бесплатно по направлению от врача пройти дополнительные обследования на дорогостоящих приборах, приходится ждать очередь месяцами. Врачи говорят: «Если дорожите своим здоровьем, то проходите платно», - сообщают люди в анонимном обращении.

В Консультативно-диагностическом центре отметили, что жалобы от пациентов на длительность ожидания тех или иных консультаций или исследований периодически поступают в адрес заведующих отделений.

- При наличии специалистов и технических возможностей пациенту всегда идут на встречу. Чаще всего подобные ситуации возникают в случае нахождения враче на больничном или отсутствия его из-за учебы, - говорят в центре.

Специалисты добавили, что проблему очередей усугубляет нежелание пациентов обследоваться по месту жительства, а это увеличивает нагрузку на врачей центра и снижает доступность помощи для иногородних пациентов. Между тем, анализ доступности медпомощи проводится не реже одного раза в неделю.

Пациенты парируют, что загвоздка не только в очередях, но и в неудобном расписании. «Раньше приемы врачей были утром, а теперь и первичные, и повторные приемы перенесли на послеобеденное время. Иногородним больным приходится задерживаться на пару суток, а это лишняя трата денег и нервов», - говорят пациенты.

В диагностическом же центре говорят, что информация не совсем соответствует действительности, а врачи готовы сделать все для удобства пациентов.

- Учитывая неоднократные обращения иногородних пациентов о том, что они не успевают приезжать на утренние приемы, в учреждении ввели вторые смены. Для того чтобы максимально предоставить возможность записи для иногородних пациентов в течение недели введены рабочие субботы, когда максимально записывают пациентов Сыктывкара и близлежащих районов. Кстати, жалобы на отмены утренних приемов и отсутствие возможности попасть на прием к специалистам нам не поступали, - парируют в центре.

- При выявлении фактов нарушения сроков ожидания медицинской помощи пациент имеет право обратиться в страховую медицинскую организацию, номер телефона которой указан на его медицинском полисе, - советуют медики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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