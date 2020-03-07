Кипрская компания претендует на Зеленецкую птицефабрику

Кипрская компания «Гриттонбей» продолжит в апелляции бороться за Зеленецкую птицефабрику. Об этом сообщает БНК.

Прокурор обратился в Арбитражный суд с иском к ООО «Метлизинг» и ООО «Агрохолдинг» об истребовании 731 709 акций (100% уставного капитала) Зеленецкой птицефабрики из незаконного владения. Акции птицефабрики на сегодня принадлежат «Метлизингу». На них наложен арест. Участниками ООО «Метлизинг» являются ООО «Агрохолдинг» с долей 18% и «Гриттонбей» – 82%.

Компания «Агрохолдинг» в прошлом была дочкой Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми. Правопреемником фонда является ОАО «Корпорация развития Республики Коми», полностью принадлежащее республике. Считается, что компания «Гриттонбей» контролируется Александром Зарубиным. Об этом говорили ряд свидетелей на процессе по «делу Гайзера» и никем открыто не оспаривалось.

Согласно приговору Замоскворецкого районного суда Москвы, птицефабрика незаконно выбыла из государственной собственности республики в результате мошеннических действий осужденных. Хищение путем мошенничества происходило в несколько этапов. Сначала птицефабрика, которая до 2006 года была государственным предприятием, акционировалась. Затем ее акции были переданы в Фонд поддержки инвестиционных проектов Коми, откуда они попали в его дочернюю на то время компанию «Агрохолдинг». Благодаря махинациям с оценкой ценные бумаги были переданы в уставной капитал ООО «Метлизинг» по заниженной более чем в два раза стоимости. Одновременно с этим в уставной капитал «Метлизинга» внесла 1,1 миллиарда рублей компания «Гриттонбей».

На предварительном судебном заседании Арбитражного суда Коми 10 февраля интересы «Гриттонбей» представляла адвокат Дарья Евменина, которая защищала и продолжает защищать экс-главу Коми Вячеслава Гайзера в уголовном процессе.

От лица «Гриттонбей» было подано заявление о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Компания указывает, что истребование спорных акций повлечет возможность предъявления к ООО «Метлизинг» и «Гриттонбей» требований о возврате полученных дивидендов от владения акций. А это около 1,45 миллиарда рублей. Суд ходатайство «Гриттонбей» отклонил, и компания «Гриттонбей» подала апелляционную жалобу. Рассмотрение дела перенесли на 6 апреля.

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