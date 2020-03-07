Лыжница из Коми заняла первое место на чемпионате России
Это уже третье «золото» Ирины Губер
Фото: пресс-служба Министерства спорта Коми
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Лыжница из Коми Ирина Губер заняла первое место на чемпионате России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства спорта.
Спортсменка заняла первое место в гонке на дистанции пять километров свободным стилем. Это третья медаль высшей пробы на соревнованиях. чемпионат России проходит на базе лыжно-биатлонного комплекса «Перекоп» в Кировской области. Участие в мероприятии принимают 55 спортсменов из 12 регионов страны.
ИСТОЧНИК KP.RU