2020-03-07T12:13:40+03:00
Общество

Лыжница из Коми заняла первое место на чемпионате России

Это уже третье «золото» Ирины Губер
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Фото: пресс-служба Министерства спорта КомиФото: пресс-служба Министерства спорта Коми
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Лыжница из Коми Ирина Губер заняла первое место на чемпионате России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства спорта.

Спортсменка заняла первое место в гонке на дистанции пять километров свободным стилем. Это третья медаль высшей пробы на соревнованиях. чемпионат России проходит на базе лыжно-биатлонного комплекса «Перекоп» в Кировской области. Участие в мероприятии принимают 55 спортсменов из 12 регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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