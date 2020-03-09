После смертельной аварии в Коми СК завел уголовное дело

В Коми завели уголовное дело по факту смертельного ДТП, в результате которого погибли шесть человек и двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

Как сообщалось ранее, поздним вечером 7 марта на трассе столкнулись «Рено Дастер» и «Рено Меган». По официальным данным УГИБДД МВД по Коми, водитель «Рено Меган» выехал на встречную полосу, в результате чего и произошло столкновение. Известно также, что 29-летнего водителя «Меган», который тоже погиб в ДТП, лишили прав управления за езду в пьяном виде еще в ноябре 2018 года. В результате погибли шесть человек. Кроме того, в аварии пострадали двое детей. По словам одной из жительниц Вуктыла, мать девочек, будто что-то предчувствуя, не хотела ехать.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц». Согласно законодательству, за такое преступление грозит до семи лет лишения свободы. Фигурантов дела в СК не назвали. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Назначены экспертизы, чтобы восстановить объективную картину ДТП. Расследование уголовного дела продолжается.