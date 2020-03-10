Бывший вице-мэр Сыктывкара потребовал компенсацию за тесные камеры в СИЗО

Бывший замглавы сыктывкарского мэра Сергей Лученков хочет получить 500 тысяч рублей за слишком тесные, по его мнению, камеры в СИЗО-1. Экс-чиновник провел в них пять лет, отбывая наказание за посредничество в получении взятки. Об этом пишет БНК.

Бывший вице-мэр в исковом заявлении назвал условия в следственном изоляторе «сродни пыткам и нечеловеческому отношению» и высказал претензии. Ему не понравилось отсутствие ремонта и горячей воды, содержание в камерах с курящими заключенными, а также лицами, уже осужденными к лишению свободы. За время нахождения в СИЗО Сергея Лученкова 17 раз переводили из одной камеры в другую без каких-либо причин, что стало, по его признанию, сильным психологическим давлением. Все камеры, утверждал истец, не соответствовали нормам санитарной площади. В камерах на первом этаже были крысы, которые по ночам через напольные унитазы вылезали в камеру. Продукты и личные вещи, указал бывший вице-мэр, приходилось любыми способами размещать над полом, чтобы их сохранить. Из СИЗО Сергея Лученкова 27 раз в автозаках вывозили для следственных действий или в суд. В спецмашине он содержался в отдельной камере-одиночке («стакан»), площадью менее 0,5 кв.м, что подвергало, по его словам, пыткам и нечеловеческому обращению, унижающему достоинство.

В суд УФСИН по Коми предоставил справку, в каких камерах истец находился в 2017 году, на сколько человек они рассчитаны и сколько в действительности в них было подстражных.

Согласно документам, капремонт в камерах проводят своевременно. Косметические ремонты проводят по мере необоходимости. Здание СИЗО соответствует нормам его постройки. Горячее водоснабжение не предусмотрено.

Сыктывкарский городской суд проанализировал документы и пришел к выводу, что несколько раз было незначительное превышение санитарных норм по наполняемости. Вместе с тем в решении суд отметил, что уровень вреда или нравственных страданий не превысил уровень, который неизбежен при лишении свободы.

Доказательств наличия крыс в камерах также Сергей Лученков в суд не предоставил. За период содержания в СИЗО-1 с жалобами в адрес администрации учреждения, прокуратуры и иных органов на ненадлежащие условия содержания не обращался.

В суде не удалось установить: содержался ли бывший вице-мэр в СИЗО вместе с лицами, уже осужденными к лишению свободы, или нет.

В решении суда указано, что камеры следственного изолятора, равно как и автозаки, соответствуют требованиям и нормам действующего законодательства.

В удовлетворении иска суд отказал. Экс-чиновник с решением суда не согласился и подал апелляционную жалобу. Верховный суд Коми частично исковые требования удовлетворил, определив компенсацию истцу в сумме семи тысяч рублей.

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