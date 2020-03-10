Прокуратура проверила качество содержания дорог и дворов в Сыктывкаре

Прокуратура проверила, насколько качественно очищаются от снега и льда дворы и дороги в Сыктывкаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекцию сотрудники прокуратуры провели вместе с сотрудниками ГИБДД. Проверка показала, что снег в столице Коми вывозится в некоторых местах нерегулярно. Так, высота снежного вала в районе дома № 83 на Первомайской улице составила 1,6 метра.

Снежные валы нашли практически на всех проверенных улицах как в центре города (перекрестки улиц Коммунистической – Интернациональной, Орджоникидзе – Интернациональной, Первомайской – Орджоникидзе, Димитрова – Старовского, Орджоникидзе – Юхнина, ул. Морозова в районе домов № 156, 156/1, 136, 134, 113, 104, 2, 23, 29, 37, ул. Орджоникидзе в районе дома № 4, ул. Петрозаводская в районе домов № 25, 11), так и поселках городского типа Максаковка и Краснозатонский.

В прокуратуре также отметили, что проезжие части дорог и улиц несвоевременно и некачественно очищаются от снега — это ведет к заужению ширины проезжей части.

Эти нарушения допущены муниципальным казенным предприятием «Дорожное хозяйство», деятельность которого недостаточно хорошо контролируется мэрией. Кроме того, администрация муниципалитета никак не может решить вопрос по организации площадки для складирования снега. В настоящее время снег с улиц города МКП «Дорожное хозяйство» вывозит на мусорный полигон с размещением на платной основе.

По нарушениям данного блока прокуратура Сыктывкара внесла представление в администрацию городского округа.

Также прокуратура совместно с Государственной жилищной инспекции по Сыктывкару проверила состояние дворовых территорий. Нарушения выявлены во дворах домов 10 и 12 по ул. Морозова, а также дома 34 по ул. Коммунистической. Материалы проверки направлены в ГЖИ по Сыктывкару для рассмотрения и принятия мер в пределах предоставленных полномочий.

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