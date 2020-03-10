Следователи рассказали о деталях ДТП с шестью погибшими в Коми

Следователи рассказали о предварительной причине ДТП, которое унесло жизни шести человек в Коми. По их версии, смертельную аварию спровоцировал водитель «Renault Megane». Об этом пишет БНК.

В СУ СК РФ по Республике Коми сообщили, что следствие официально установило: авария произошла из-за выезда на встречную полосу «Renault Megane», хозяин которой был лишен прав.

В рамках уголовного дела проведут автотехническую экспертизу автомобилей, которая должна установить состояние транспортных средств и их возможную скорость перед столкновением.

Во время судебно-медицинской экспертизы исследуют тела всех погибших. В том числе, проверят, был ли спровоцировавший смертельное ДТП водитель пьян. Предварительные итоги этого анализа ожидаются к концу марта.

Напомним, что страшное ДТП произошло 7 марта на автодороге «Подъезд к селу Дутово». «Renault Megane» ехал со сторон Вуктыла. Хозяин иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Renault Duster». В результате ДТП погибли водитель и три пассажира «Renault Megane» и семейная пара, находившаяся «Renault Duster». Их 13-летнюю и 8-летнюю дочерей доставили в больницу в тяжелом состоянии. В ночь на 8 марта детей в коме вертолетом доставили из Нижнеодесской больницы № 1 в Ухтинскую горбольницу, 9 марта вертолетом санавиации их перевезли в Сыктывкар.

Сейчас девочки находятся в реанимации Республиканской детской клинической больницы. Их состояние тяжелое, но стабильное.

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