Архиепископ Питирим слег в больницу из-за переутомления
Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим слег в больницу из-за переутомления, о чем он сообщил своим прихожанам в соцсетях.
- Я в больнице с гипогликемией (состояние, характеризуемое пониженной концентрацией глюкозы в крови - ред.) Переутомился за неделю поста из-за напряженного рабочего графика. Сейчас давление и температура в норме, - написал владыка.
Он поблагодарил всех неравнодушных за поддержку и пообещал, что скоро будет дома, так как ждет скорейшей выписки.
- Кресло-каталка положена по режиму лечения. Подчиняюсь требованиям докторов! - успокоил он своих подписчиков.
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Архиепископ Питирим даже написал по этому случаю стихотворение (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU