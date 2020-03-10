2020-03-10T14:36:02+03:00
Общество

Архиепископ Питирим слег в больницу из-за переутомления

Он ждет скорейшей выписки
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим слег в больницу из-за переутомления, о чем он сообщил своим прихожанам в соцсетях.

- Я в больнице с гипогликемией (состояние, характеризуемое пониженной концентрацией глюкозы в крови - ред.) Переутомился за неделю поста из-за напряженного рабочего графика. Сейчас давление и температура в норме, - написал владыка.

Он поблагодарил всех неравнодушных за поддержку и пообещал, что скоро будет дома, так как ждет скорейшей выписки.

- Кресло-каталка положена по режиму лечения. Подчиняюсь требованиям докторов! - успокоил он своих подписчиков.

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Архиепископ Питирим даже написал по этому случаю стихотворение (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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