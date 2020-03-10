Названа сумма, которую потратят на голосование по изменению Конституции в Коми

В Коми на организацию голосования за поправки в Конституцию направят 120 млн рублей. Дело в том, что Центризбирком распределил 14,8 миллиарда рублей, выделенных из бюджета на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Регион тоже не остался в стороне: власти Коми готовы направить на подготовку и проведение голосования 49,7 млн рублей. Это предложение должны или одобрить или отклонить депутаты Госсовета на внеочередной сессии Госсовета 12 марта.

Эти немалые деньги пойдут на проведение общероссийского голосования по поправкам, а также на информирование населения. Напомним, голосование по поправкам в Конституцию назначено на 22 апреля.

Кстати, Центральная избирательная комиссия предварительно утвердила слоган и логотип голосования по поправкам в Конституцию. Звучит он так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»

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Об этом глава Комитета Госдумы по законодательству рассказал нашему обозревателю Александру Гамову (подробности).