2020-03-11T11:14:13+03:00
Общество

Юлия Белорукова участвует в съемках фильма о прославленной лыжнице Елене Вяльбе

Олимпийская чемпионка из Сосногорска стала дублером
Дарья ЮДИНА
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Фото со съемок было опубликовано в одном из инстаграм-аккаунтов. Источник: https://www.instagram.com/nalyzhi/Фото со съемок было опубликовано в одном из инстаграм-аккаунтов. Источник: https://www.instagram.com/nalyzhi/
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Лыжница из Сосногорска Юлия Белорукова участвует в съемках фильма «Белый снег». Картина расскажет о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии. Тогда впервые в истории лыжных гонок российская спортсменка Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.

Олимпийская чемпионка из Коми является дублером актрисы, исполняющей главную роль, — Ольги Лерман. Сейчас съемочная группа работает в Кировске. Фото со съемок опубликовали в Инстаграме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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