2020-03-11T09:53:37+03:00
Общество

В Сыктывкаре с высотки упал 24-летний юноша

Его доставили в реанимацию
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкаре молодой челвоек упал с большой высотыВ Сыктывкаре молодой челвоек упал с большой высотыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сыктывкаре с высотки упал человек. 24-летнего юношу нашли днем 10 марта у дома № 117 на улице Карла Маркса. Об этом пишет БНК.

Как рассказали в УМВД России по Сыктывкару, сообщение о падении мужчины с высотки поступило в полицию от горожанки. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа для выяснения обстоятельств.

Как сообщили в Центре медицины катастроф Коми, пострадавшего доставили в реанимацию Коми республиканской клинической больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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