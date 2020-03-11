В Коми в 2020 году должны сдать 6 школ и 2 детсада

Подготовку к новому учебному году обсудили вчера на заседании правительства. Об этом пишет пресс-служба главы Республики Коми.

С докладом выступила министр образования, науки и молодёжной политики Наталья Якимова. Она сообщила, что в новом 2020-2021 учебного году в образовательных организациях будут обучаться более 187 тысяч детей и молодёжи. К 1 сентября необходимо принять 765 образовательных организаций региона. На их подготовку из федерального, республиканского и местных бюджетов планируется направить более млрд рублей.

— Подготовка образовательных организаций к началу нового учебного года осуществляется в рамках мероприятий по соблюдению лицензионных требований. Она проходит в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России по организации приёмки образовательных организаций к началу учебного года и в условиях реализации региональных проектов национальных проектов «Образование» и «Демография», отметила Наталья Якимова.

До конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию шесть новых школ и два детских сада. На эти цели направлено порядка 1,5 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов.

В новом учебном году продолжат повышать качество образования. С 1 сентября 2020 года на базе сельских общеобразовательных организаций республики откроются 42 новых Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в которых будут обучаться 13 тысяч школьников, в том числе по учебным предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» будет обновлена вычислительная техника, программное обеспечение и презентационное оборудование в 101 общеобразовательной и профессиональной образовательных организациях республики.

В 2020 году планируется поставка 84 тысяч экземпляров учебников, в том числе по коми языку и коми литературе. Впервые новая линейка учебников родного (коми) языка направлена в Министерство просвещения Российской Федерации для прохождения экспертизы и последующего включения в федеральный перечень учебников.

Значительное внимание в республике уделяется вопросам комфортного обучения детей с особыми образовательными потребностями. В этом году на создание условий для такого обучения в детских садах Сыктывкара, Инты, Визинги потратят 4,78 млн рублей.

— В сфере образования сегодня делается очень много. Но на первом месте должно быть качество образовательной инфраструктуры, чтобы дети учились в современных комфортных и безопасных условиях. А это прежде всего физическое состояние учебных помещений, их соответствие требованиям надзорных органов, антитеррористической защищённости, наличие необходимой материально-технической базы, обеспечение транспортной доступности, укомплектованность кадрами. Это наша первостепенная задача, которую необходимо решить к 1 сентября, подчеркнул Сергей Гапликов.

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