2020-03-11T11:06:37+03:00
Общество

Главврач республиканской больницы рассказал о состоянии девочек, потерявших родителей в ДТП в Коми

Ужасная авария унесла жизни шести человек
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Авария унесла жизни 6 человек. Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике КомиАвария унесла жизни 6 человек. Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Коми
Изменить размер текста:

Главврач Республиканской детской клинической больницы рассказал о состоянии девочек, выживших в страшной аварии под Сосногорском. Об этом пишет «ProГород Ухта».

Главврач Игорь Кустышев сообщил, что состояние 13-летней и 8-летней девочки остается стабильно тяжелым. Сейчас сестры находятся на искусственной вентиляции легких.

Напомним, что страшное ДТП произошло 7 марта на автодороге «Подъезд к селу Дутово». «Renault Megane» ехал со сторон Вуктыла. Её хозяин выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Renault Duster». В результате аварии погибли шесть человек, в том числе и семейная пара. Их 13-летнюю и 8-летнюю дочерей доставили в больницу в тяжелом состоянии. В ночь на 8 марта детей в коме вертолетом доставили из Нижнеодесской больницы № 1 в Ухтинскую горбольницу. 9 марта вертолетом санавиации их перевезли в Сыктывкар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следователи рассказали о деталях ДТП с шестью погибшими в Коми Они считают, что аварию спровоцировал водитель «Renault Megane» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Значение имени Никита
Имя Никита связано с Никой, древнегреческой богиней победы. Обладатели этого имени, можно сказать, обречены на успех. Однако для того, чтобы добиться поставленных целей, Никите предстоит долгий и упорный труд, победа не будет слишком легкой
«Косплеер — нормальное русское слово»: кто платит нашим девушкам за переодевание в легкомысленных принцесс
Сколько можно зарабатывать, перевоплощаясь в фантастических персонажей? Об этом мы поговорили с Софией Летяго, известной в мире косплея как Katssby [видео]
Новости 24