Главврач республиканской больницы рассказал о состоянии девочек, потерявших родителей в ДТП в Коми

Главврач Республиканской детской клинической больницы рассказал о состоянии девочек, выживших в страшной аварии под Сосногорском. Об этом пишет «ProГород Ухта».

Главврач Игорь Кустышев сообщил, что состояние 13-летней и 8-летней девочки остается стабильно тяжелым. Сейчас сестры находятся на искусственной вентиляции легких.

Напомним, что страшное ДТП произошло 7 марта на автодороге «Подъезд к селу Дутово». «Renault Megane» ехал со сторон Вуктыла. Её хозяин выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Renault Duster». В результате аварии погибли шесть человек, в том числе и семейная пара. Их 13-летнюю и 8-летнюю дочерей доставили в больницу в тяжелом состоянии. В ночь на 8 марта детей в коме вертолетом доставили из Нижнеодесской больницы № 1 в Ухтинскую горбольницу. 9 марта вертолетом санавиации их перевезли в Сыктывкар.

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