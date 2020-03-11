В Коми снова будут падать обломки ракеты

В Коми снова будут падать фрагменты ракеты. 16 марта ожидается пуск ракетоносителя «Союз – 2», сообщает пресс-служба администрации Корткеросского района. В рамках реализации Договора между правительством республики и Министерством обороны России на территории Коми 16 марта (резервная дата 17 марта) с 21.00 до 22:30 часов планируется пуск РН «Союз – 2» с космодрома «Плесецк».

При проведении пуска планируется использование РП ОЧ РН - «Вашка» (МОМР «Удорский») и «Железнодорожный» (МО МР «Княжпогостский» и «Корткеросский»). На период пуска РН «Союз-2» данные районы объявляются временно опасными. В целях безопасности просим граждан воздержаться и отказаться от посещения территории возможного падения отделяющихся частей ракет с 16 марта 2020 года по 17 марта 2020 года.

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