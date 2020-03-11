2020-03-11T12:28:19+03:00
Общество

В Коми снова будут падать обломки ракеты

Жителям каких районов стоит быть осторожнее
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В трех районах Коми приземлятся обломки ракеты. Фото пресс-службы Минприроды КомиВ трех районах Коми приземлятся обломки ракеты. Фото пресс-службы Минприроды Коми
Изменить размер текста:

В Коми снова будут падать фрагменты ракеты. 16 марта ожидается пуск ракетоносителя «Союз – 2», сообщает пресс-служба администрации Корткеросского района. В рамках реализации Договора между правительством республики и Министерством обороны России на территории Коми 16 марта (резервная дата 17 марта) с 21.00 до 22:30 часов планируется пуск РН «Союз – 2» с космодрома «Плесецк».

При проведении пуска планируется использование РП ОЧ РН - «Вашка» (МОМР «Удорский») и «Железнодорожный» (МО МР «Княжпогостский» и «Корткеросский»). На период пуска РН «Союз-2» данные районы объявляются временно опасными. В целях безопасности просим граждан воздержаться и отказаться от посещения территории возможного падения отделяющихся частей ракет с 16 марта 2020 года по 17 марта 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Охотники за космическим мусором: в Коми из ступней ракет, запускаемых с Плесецка, делают лодки и сани

Некоторым жителям Усть-Цилемского и Удорского районов такое хобби стоило жизни (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Значение имени Никита
Имя Никита связано с Никой, древнегреческой богиней победы. Обладатели этого имени, можно сказать, обречены на успех. Однако для того, чтобы добиться поставленных целей, Никите предстоит долгий и упорный труд, победа не будет слишком легкой
«Косплеер — нормальное русское слово»: кто платит нашим девушкам за переодевание в легкомысленных принцесс
Сколько можно зарабатывать, перевоплощаясь в фантастических персонажей? Об этом мы поговорили с Софией Летяго, известной в мире косплея как Katssby [видео]
Новости 24