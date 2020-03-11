Ухтинская певица Юлия Самойлова хочет записать альбом на народные деньги

Ухтинская певица Юлия Самойлова попросила денег у своих поклонников на создание нового альбома. Артистка отметила, что это решение далось ей нелегко, так как она всегда считала, что сбор денег — признак слабости. Однако сейчас певица понимает, что ошибалась. Откровенным признанием девушка поделилась в Instagram.

- Думала, что должна все сама вывозить и не в праве просить у вас о подобной помощи. Но, в конечном итоге, я поняла, как была не права, ведь песни - это не просто набор текстов, ритмов и мелодий. Песни - это источник, который помогает наполнить себя. А я уже переполнена этим чувством и хочу скорее поделиться им с вами, поэтому не могу ждать, когда появится возможность сделать всё самой. Надеюсь, вы меня поддержите, - рассказала она своим подписчикам.

Сбор 280 тысяч рублей для выпуска мини-альбома ведется на краудфайдинговой платформе Planeta.ru. Означенную сумму потратят на аренду студии, саунд-дизайн и звукоинжениринг. Сбор был запущен вчера, 10 марта. На сегодня удалось собрать чуть больше тысячи рублей. Юлия верит, что за 45 дней (именно такой отрезок времени отведен на сбор всей суммы) поклонники сумеют воплотить мечту девушки на запись нового альбома.

- Указанная сумма рассчитана на выпуск миниальбома. Если получится собрать значительно больше, то вы сможете стать сопродюсерами еще большего количества песен, которые будут включены в мою сольную концертную программу, - отметила артистка.

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