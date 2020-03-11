Министра здравоохранения Коми обвинили в дезинформации

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин рассказал, что вертолет с девочками, выжившими в страшной аварии у Нижнего Одеса, пришлось сажать прямо на дорогу. Активисты Шудаяга обвинили чиновника в дезинформации. О проблеме, которая вскрылась после трагедии, Дмитрий Березин рассказал на вчерашнем заседании правительства региона. По словам чиновника, как передает Комиинформ, для перевозки пострадавших девочек вертолет санавиации пришлось сажать прямо на автомобильную трассу. Глава ведомства обратил внимание, что возле каждой больницы нужно иметь посадочную площадку. Площадка не потребует больших инвестиций, на ее оборудование потребуется не более 100 тысяч рублей, заверил Дмитрий Березин. Чиновник попросил главу Коми дать поручение главам муниципалитетов обустроить такие площадки для эвакуации пострадавших. Сергей Гапликов такое указание главам муниципалитетов дал.

Между тем, активисты в группе «Безопасный Шудаяг» разместили пост, в котором обвинили министра в дезинформации. Они сообщили, что 7 и 9 марта вертолеты санавиации с пострадавшими в аварии приземлялись и взлетали c площадки, которую регулярно чистят. Именно это место они предлагали под вертолетную площадку, которую Минздрав предлагал возвести на месте бора. Активисты, аргументируя свою точку зрения, сослались на фото- и видеодоказательства.

Видео из группы "Ухта против "радиоактивного новостроя".

Напомним, что ранее общественники отстояли реликтовый бор в Шудаяге, который хотели вырубить и на освободившемся месте построить вертолетную площадку. Недавно Минздрав вообще отказался от этой идеи.

От Территориального центра медицины катастроф информацию о перевозке девочек по телефону получить не удалось. "КП-Коми" послала письменный запрос.

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