Супругов, погибших в чудовищном ДТП под Нижним Одесом, будут хоронить в Белгороде

Погибших в страшном ДТП под Нижним Одесом мужа и жену будут хоронить в Белгороде, где живут их родственники. Об этом сообщает двоюродная сестра погибшего мужчины.

- Сергей был добрым, хорошим, веселым, любил свою семью. Оля была рассудительной и веселой. Хоронить их будут в Белгороде, так как там сейчас живут родители, - сообщила она.

Прощание с погибшими происходит в эти минуты в поселке городского типа Шудаяг. Других участников жуткой аварии — четверых мужчин — будут хоронить на городском кладбище поселка Нижний Одес 11, 12 и 14 марта.

Напомним, что чудовищное ДТП, которое произошло поздним вечером 7 марта, унесло жизни шести человек. По официальным данным УГИБДД МВД по Коми, водитель «Рено Меган» выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Дастер». Известно также, что 29-летнего водителя «Меган», который тоже погиб в ДТП, лишили прав управления за езду в пьяном виде еще в ноябре 2018 года. Был ли он пьян в момент ДТП, неизвестно. Это предстоит выяснить следователям СУ СК России по Коми, которые занимаются резонансным ДТП.

В жуткой аварии выжили дочери Сергея и Ольги. 9 марта девочек бортом санавиации транспортировали в Сыктывкар, где в Республиканской детской клинической больнице за их жизнь борются врачи. По последним данным, дети находятся в стабильно тяжелом состоянии.

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Авария недалеко от Нижнего Одеса унесла жизни шести человек. Еще две маленькие девочки - в коме (подробности).