«Я надралась на всю жизнь вперед». Cыктывкарка рассказала, как через драки прийти к женственности

Лилии Луговой всего 22 года, но она уже чемпионка Европы по тхэквондо и начинающий предприниматель. Через занятия боевыми искусствами девушка вывела простую формулу женственности: красоте везде есть место. В преддверии самого женского праздника в году Лилия рассказала «КП-Коми», ради чего преодолевала скептицизм мужчин и страх поражений, дралась до изнеможения и плакала от усталости, но побеждала.

Боялась проиграть

— Когда спорт вошел в вашу жизнь?

— Со спортом в детстве не дружила, но в 14 лет меня заметил учитель физкультуры, по совместительству тренер по баскетболу. В секции я была самой неспортивной, это било по самолюбию. Тренер же взялся за меня конкретно. Летом мы с ним бегали по 15-20 километров в день по лесам за Эжвой. Это было невыносимо тяжело, но именно в то время я захотела стать чемпионкой! Я подгоняла всю команду перед школьными соревнованиями, будила девчонок в пять утра, чтобы успели потренироваться перед занятиями. Мой энтузиазм натолкнулся на равнодушие. Я поняла, что командные игры — не для меня.

— Как из баскетбола вы попали в единоборства?

— Ребята из класса выиграли республиканские соревнования по боксу. Я захотела повторить их успех и, недолго думая, отправилась в спортшколу. Стою в юбочке перед тренером, с пламенной речью: «Возьмите меня!» Отвечает: ну приходи. Это было веселое и жестокое время, полное боев и соревнований. В секции было двадцать парней и две девочки. А я не могла сплоховать перед болельщиками, дралась яростно, несколько раз выиграла соревнования по Северо-Западу. В том возрасте не страшилась боли, или травм, больше всего на свете я боялась проиграть.

Боевые искусства — это про красоту, считает девушка. Фото Леонида Войтенко

Один сплошной синяк

— Бокс, женщина и красота совместимы?

— В спорте я всегда видела красоту. Я шла к этой красоте. Но глуп тот, кто не меняет свое мнение. Со временем я поняла, что бокс — неженский вид спорта. В секции мне было морально тяжело, и я ушла.

— Что заменило бокс?

— После бокса я себя не жалела, думала, что пойду туда, где можно посильнее человека ударить. Так я оказалась в карате, где голову не трогали, но избивали так, что я была одним сплошным синяком. Мама охала: «Ну Лиля!», а я после жестких тренировок даже встать не могла утром в школу. Но мне это месиво было в кайф! В те годы я выступала на республиканских соревнованиях, но больше проигрывала, чем выигрывала. И так сложилось, что судьба после карате привела меня в тхэквондо.

Лилия говорит, что женственности училась долго. Фото Алены Новосельцевой

Тхэквондо — не балет

— Приходилось ли преодолевать скептицизм тренеров-мужчин?

— Уже в 19 лет после бокса и карате я пришла на тхэквандо. Тренер Дмитрий Щапков при знакомстве сказал: «Вы, женщины, непостоянны. На что ты готова?» Я ответила, что на все, и мы начали тренироваться. Обычно взрослых не берут, это ведь уже сформировавшийся человек, его сложно тренеру воспитать под себя. Но я же хотела быть чемпионкой!

— Если бокс и карате — про боль и силу, то что такое тхэквондо?

— Я думала, что тхэквондо — просто фи (смеется). Как же я ошибалась. Мы выступаем в системе МФТ (ее создали мастера из Южной Америки и Европы, чтобы сделать тхэквондо более свободным от исторических и идеологических установок. — Ред.), а это чистый кикбоксинг. Через две недели после начала тренировок меня отправили на соревнование, где я пропустила удар в печень. Было ощущение, что ребра сломали, что умру от адской боли. Как так-то? Незаметный маленький удар, и я упала. Так я поняла, что тхэквондо — не балет.

— Как тренер сделал из вас чемпионку Европы?

— Ему пришлось вытерпеть все прелести моего переходного возраста, который пришел с опозданием. Я думала, что это человек, который хочет испортить мою жизнь. Он невероятно сильный и требовательный мужчина. Дмитрий Александрович говорил мне, что если я хочу быть чемпионкой, то должна от всего отказаться — никаких гулянок и парней. Я следовала всем заповедям, тренировалась несколько раз в день и со слезами на глазах от усталости шла на пробежку в воскресенье вечером. Я забыла, что такое просто валяться на кровати. Было тяжело, не хватал денег, чтобы поехать на сборы. Дело в том, что мы, спортсмены, за каждые крупные соревнования из своего кармана выкладываем от 30 до 100 тысяч рублей. В это непростое время держала на плаву цель стать чемпионкой.

Фото из личного архива девушки

— Почему ваша победа на чемпионате Европы — это историческое событие?

— В октябре прошлого года в составе сборной России я стала обладательницей золота чемпионата Европы. Я первый мастер спорта России в федерации тхэквондо МФТ в Коми. Сейчас жду присвоения мастера спорта международного класса. Но это, конечно, для Коми не предел. У нас очень сильные юниоры.

Женская энергетика и драки

— Говорят, что девочки в спорте — пацанки?

— До тхэквондо и я была пацанкой. На сборах по боксу я наблюдала за другими девочками, но по сути они вели себя как мальчики, копировали их манеру поведения и разговоры. Так девочек в спорте воспитывают, и это не есть хорошо. Они даже мечтали о шрамах, по их мнению, это придавало им красоты и мужественности. Понимаете, в силовые единоборства идут с психологическими проблемами.

— Вы тоже пришли с психологическим багажом?

— У меня в детстве не было папы. Наверное поэтому я с отрочества ходила с мыслью, что буду защитником семьи. Это была неосознанная подоплека увлечения единоборствами.

— А как пришли к женственности?

— Тренер промыл мозги: «Я сделаю из тебя спортсменку, но ты будешь девочкой». Понимание женственности пришло со временем. Я больше не хочу получать по лицу и по голове, в боях дерусь на расстоянии, я больше не хочу быть одним сплошным синяком, как мама меня называла.

— Есть ли жизнь после боев?

— Я надралась на всю жизнь вперед. У меня не было ни одного месяца, чтобы я не выезжала на соревнования. Я ездила на сборы так часто, что меня уже тошнило от плацкарта. Вы когда-нибудь видели дождь из тараканов? Я — да, в одном из поездов на нас с потолка посыпались насекомые, я рыдала от страха. Сколько вертушек (Ударов с разворота. — Ред.) на себе почувствовала! У меня были ссадины от сильных ударов на губах и подбородке. Слава богу, что шрамов не осталось.

Фото из личного архива девушки

— Остается ли время на личную жизнь?

— Личной жизни нет, но не потому что нет времени (хотя его, конечно, по-прежнему катастрофически мало), сейчас просто приоритеты другие. У меня был молодой человек в то время, когда я начинала путь в тхэквондо. В какой-то момент я обратилась в нему за поддержкой, но он ответил, что не верит в мои мечты, и мы расстались. Это было трагично, как в фильме. Но все к лучшему.

— Следующая мечта?

— Я хочу развивать свои проекты. Весь мой богатый опыт в спорте сформировался с собственную философию. Уже год я преподаю женские единоборства. Мои девочки хотят научиться новому, чтобы удивить других или преодолеть себя, но не для того, чтобы унять или трансформировать психологическую боль. Сейчас понимаю, что девочек нужно тренировать не для результата, а для самореализации. У девочек нет цели быть чемпионами, но они хотят быть в движухе, им интересно проверять себя на прочность, и это круто. Я же себя реализовала не для кого-то, а для себя. Я изначально боялась, что не достигну мечты, не получу результата. Теперь свое внутреннее эго успокоила, теперь я не боюсь проигрышей, теперь мне хорошо. Полный дзен.

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