В Сыктывкаре на годовалого ребенка рухнула глыба снега

В Сыктывкаре на голову годовалого малыша упала глыба снега. Сейчас мальчика обследуют в Республиканской детской клинической больнице, рассказали «КП-Коми» на станции скорой помощи столицы.

Происшествие случилось сегодня, 11 марта, в 12:45. Мама вышла с ребенком гулять возле дома №208 по улице Карла Маркса. Она держала малыша на руках, ожидая, когда старший сын вынесет коляску. В это время глыба снега упала на голову ребенка, не коснувшись матери.

- Рыхлый снег рассыпался по сторонам. Довольно внушительный кусок задел голову малыша. Мальчика сразу же занесли домой. Явных признаков повреждений не было, потому что ребенок был в шапке. Однако, чтобы исключить черепно-мозговую травму, ребенка отвезли на обследование в больницу, - сказали на станции скорой помощи.

Медики уведомили полицейских о случае схода снега, который задел годовалого малыша. Спасатели тоже побывали на месте происшествия. В скорой добавили, что во время госпитализации с крыши дома время от времени продолжали падать куски льда и снега.

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По этому факту организовали процессуальную проверку, сообщает Следственный комитет по Коми (подробности).