Верховный суд Коми рассмотрит жалобу Елены Шабаршиной на приговор

В Верховный суд Коми поступила апелляционная жалоба от адвоката Елены Шабаршиной, сообщает пресс-служба ведомства. Защита экс-руководителя Избиркома не согласна с приговором Сыктывкарского городского суда.

Елена Шабаршина будет бороться за отмену своего приговора в Верховном суде. Суд второй инстанции также рассмотрит апелляционное представление от прокуратуры. Рассмотрение дела назначено на 7 апреля этого года.

Напомним, что Елену Шабаршину осудили за систематическое получение взяток от экс-замглавы региона Алексея Чернова. В обмен экс-глава Избиркома передавала фигуранту «дела Гайзера» информацию о ходе выборов: сведения о кандидатах, поступающих жалобах и итогах голосования. Общая сумма взятки составила 1,56 миллиона рублей. В сентябре Сыктывкарский горсуд вынес приговор экс-чиновнице: ей назначили шесть лет лишения свободы и штраф размером 1,56 миллиона рублей. Также Елене Шабаршиной на два года запретили занимать определенные должности на государственной и муниципальной службе.

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