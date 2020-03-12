В воркутинский шахте произошло задымление

Поздно вечером 11 марта произошло задымление на шахте «Воркутинская» в магистральной конвейерной выработке на глубине 620 метров. В течение двух часов всех горняков успешно эвакуировали на поверхность, пострадавших нет.

Сразу же после сообщения о ЧП на место направили сотрудников трех подразделений военизированной горноспасательной части МЧС России. Они последовали к месту пожара и ликвидировали его в 1:50 на площади 8 квадратных метров. К 6 утра все работы по тушению возгорания были полностью прекращены.

Работников смен шахты «Воркутинская» и шахты «Заполярная» - всего 242 человека - успешно вывели на поверхность уже к полуночи.

- Необходимость эвакуации работников обеих шахт связана с тем, что они имеют единую вентиляционную систему, - уточнили в компании "Воркутауголь".

Фото «Моя Воркута»

Сейчас здоровью шахтеров ничего не угрожает. Маленький заполярный город, привыкший к плохим новостям с шахт, на этот раз выдохнул.

К утру шахт «Воркутинская» и «Заполярная» была возобновлена. По какой причине произошел пожар, пока неизвестно.

- В 6:15 на шахте «Воркутинская» завершил свою работу штаб по ликвидации происшествия. Причины задымления устанавливает комиссия, - уточнили в компании.

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