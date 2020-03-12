2020-03-12T11:30:21+03:00
Общество

Ухтинка Оксана Самойлова хочет лишить родительских прав рэпера Джигана

Как пишут осведомленные источники, мужчина напал на супругу. Его агрессия коснулась даже детей
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: Instagram.comФото: Instagram.com
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Скандал в семье певца и ухтинской модели Оксаны Самойловой начинает обрастать новыми подробностями. Осведомленные источники утверждают, что рэпер Джиган напал на Оксану Самойлову. Теперь знаменитая уроженка Коми собирается лишить отца четверых детей родительских прав.

Идеальная семейная картинка, к которой так привыкли 10 млн подписчиков Instagram Оксаны Самойловой, разрушилась в одночасье. Милые снимки красивой пары в прошлом. Как пишет Super, многодетная мать намерена развестись с супругом. Кроме этого Самойлова хочет лишить родительских прав отца четырех детей, младшему из которых нет и месяца.

Скандал в жизни пары стал темой №1 светских таблоидов. Но официальных комментариев ни Оксана Самойлова, ни ее супруг пока не дают. К тому же певец Джиган сейчас проходит лечение в элитном рехабе (клинике для зависимых от алкоголя и наркотиков) в США, где ему не до общения с журналистами.

Отметим, что Денис Устименко-Вайнштейн родом из Одессы. Музыкант всегда мечтал о большой семье. Мечту начал осуществлять после того, как на вечеринке в московском ночном клубе познакомился со студенткой из Ухты Оксаной Самойловой. Через неделю после знакомства парочка улетела на Сейшелы, уже вскоре Джиган написал песню «Холодное сердце», там есть строчка «ты та, от которой мне нужны дети»: это было посвящено Оксане. Денис и Оксана вместе 10 лет. У пары четыре ребенка, и все эти 10 лет Самойлова развивала свой бизнес и трудилась над «картинкой» счастливой семьи. «Я очень горжусь своей женой. Она ни разу не пришла ко мне и не сказала: «Милый, дай денег на новый магазин». Оксана ответственно относится к своей работе и к семейному бюджету», - хвалился в интервью Джиган. Оксана очень старалась. Как она залатает огромную пробоину в своей «семейной лодке» - узнаем в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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