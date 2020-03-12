2020-03-12T12:09:21+03:00
Общество

Известный политик Владимир Рыжков расскажет сыктывкарцам о Ленине

Не пропустите уникальное мероприятие
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото предоставлено «Револьт-центром»Фото предоставлено «Револьт-центром»
Изменить размер текста:

В эту пятницу в столице Коми выступит политик и историк Владимир Рыжков. Он расскажет жителям столицы Коми о загадочной и противоречивой фигуре Владимира Ульянова-Ленина в рамках «Дилетантских чтений».

Первые «Дилетанские чтения» в Сыктывкаре прошли 1 ноября прошлого года. Их вел самый цитируемый журналист России, редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Этот необычный формат лекций и дискуссий знаменует собой выход очередного исторического журнала «Дилетант» - продукта известной радиостанции. Его не просто найти в продаже, за ним охотятся. А в Сыктывкаре журнал можно будет приобрести уже завтра, 13 марта, в независимом пространстве «Револьт-центр», где сыктывкарцы также послушают лекцию Владимира Рыжкова.

- Отказавшись от пряничного образа Ленина, публицисты и биографы стали использовать исключительно черный цвет. Правда в том, что ленинизм, вместе с кровавыми преступлениями, принес с собой гигантский модернизационный заряд, слом всех феодальных барьеров, эмансипацию женщин и целых народов, образовательный прорыв и революцию в культуре. А последние годы Ленина — это история трагическая, это непрерывный поиск путей выхода из созданного им же самим удушающего политического монополизма. Владимир Рыжков расскажет много интересного об этом политическом деятеле, а затем выступит модератором дискуссии, - сообщают в «Револьт-центре».

ВАЖНО

«Дилетантские чтения» пройдут 13 марта в 19:00. «Револьт-центр», Первомайская, 149. Билеты можно купить на баре в кофейне или по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«История ничему не учит, но наказывает за незнание урока»

В Сыктывкаре выступил редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
К чему снятся жуки: толкование снов про жуков
Многие люди панически боятся этих насекомых и в реальности, а уж столкнувшись с ними во сне, утром пробуждаются с мыслями о самых страшных грядущих событиях. Понять, к чему снятся жуки, можно точно вспомнив все детали и разобравшись в своих действиях
К чему снятся конфеты: толкование снов про конфеты
Сладкое помогает организму вырабатывать «гормон счастья» серотонин, но чрезмерное употребление вкусностей ведет к проблемам со здоровьем. Так и с толкованием снов про конфеты — в целом их считают хорошим символом, но есть оговорки
Значение имени Никита
Имя Никита связано с Никой, древнегреческой богиней победы. Обладатели этого имени, можно сказать, обречены на успех. Однако для того, чтобы добиться поставленных целей, Никите предстоит долгий и упорный труд, победа не будет слишком легкой
Новости 24
В Коми официально открыли сайт ЧМ по хоккею с мячом
В Коми открыли горячую линию по коронавирусу
Больше миллиона рублей выиграл любитель мотоциклов из Коми
В Сыктывкаре за продажу снюсов оштрафовали предпринимателя
В Сыктывкаре сожгли Mercedes E 200
На пожаре в Емве спасли двух человек
Детей, пострадавших в ДТП с шестью погибшими, доставили в Сыктывкар
В Княжпогостском районе не хотят дать воду в деревню, где живут 5 человек
В Инте поздравили с 95-летием ветерана и узницу концлагеря
Ухтинец купил у мошенников путевку за 41 тысячу
Сыктывкарская «НИКА» вышла на второе место в турнирной таблице
В Усинске пьяный водитель снегохода сбил ребенка
В Воркуте объявили штормовое предупреждение
В Сочи мужчина облил бензином и сжег приезжего из Сыктывкара
На пожаре в Корткеросском районе погибла женщина