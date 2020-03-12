Известный политик Владимир Рыжков расскажет сыктывкарцам о Ленине

В эту пятницу в столице Коми выступит политик и историк Владимир Рыжков. Он расскажет жителям столицы Коми о загадочной и противоречивой фигуре Владимира Ульянова-Ленина в рамках «Дилетантских чтений».

Первые «Дилетанские чтения» в Сыктывкаре прошли 1 ноября прошлого года. Их вел самый цитируемый журналист России, редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Этот необычный формат лекций и дискуссий знаменует собой выход очередного исторического журнала «Дилетант» - продукта известной радиостанции. Его не просто найти в продаже, за ним охотятся. А в Сыктывкаре журнал можно будет приобрести уже завтра, 13 марта, в независимом пространстве «Револьт-центр», где сыктывкарцы также послушают лекцию Владимира Рыжкова.

- Отказавшись от пряничного образа Ленина, публицисты и биографы стали использовать исключительно черный цвет. Правда в том, что ленинизм, вместе с кровавыми преступлениями, принес с собой гигантский модернизационный заряд, слом всех феодальных барьеров, эмансипацию женщин и целых народов, образовательный прорыв и революцию в культуре. А последние годы Ленина — это история трагическая, это непрерывный поиск путей выхода из созданного им же самим удушающего политического монополизма. Владимир Рыжков расскажет много интересного об этом политическом деятеле, а затем выступит модератором дискуссии, - сообщают в «Револьт-центре».

ВАЖНО

«Дилетантские чтения» пройдут 13 марта в 19:00. «Револьт-центр», Первомайская, 149. Билеты можно купить на баре в кофейне или по ссылке.

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