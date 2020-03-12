Ухтинка Юлия Самойлова рассказала, как ее подставил Первый канал

Выступление знаменитой ухтинки Юлии Самойловой на «Евровидении» было одним из самых больших провалов 2018-го года. Особенно — для жителей Коми, которые держали за соотечественницу кулачки. В программе «Слушай, расскажи» на YouTube-канале Юлия заявила, что в ее крахе виновато руководство Первого канала.

Основные претензии Юлии в том, что руководство канала не приняло во внимание ее реальные возможности. К тому же, по словам артистки, подготовка к песенному конкурсу велась в бешеном темпе. Например, девушке не понравился клип, который сняли на ее песню. Она просила его переделать, но получила ответ - «Времени нет!»

- Я винила себя в том, что согласилась участвовать в «Евровидении», злилась на то, что не послушала маму, которая уговаривала отказаться,— признается певица.

Еще Самойловой было очень обидно, что сразу после выступления ее практически заставили сесть в поезд и вернуться в Москву, в то время как вся остальная команда оставалась в Лиссабоне.

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