Зампреда Коми Константина Лазарева освободили от должности

Зампреда Коми и министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Константина Лазарева освободили от должности с 20 марта.

Соответствующее распоряжение подписал Глава Коми Сергей Гапликов, сообщает официальный портал. Что предшествовало этому решению, не сообщается.

Напомним, что Константин Лазарев занимал высокий пост почти четыре года — он был назначен на должность зампреда 1 января 2016 года. До этого чиновник был мэром Смоленска. Правда, в 2011 году сити-менеджер был задержан по подозрению в получении откатов от коммерсантов за их участие в подготовке к празднованию 1150-летнего юбилея города. Однако позже районный суд его полностью оправдал.

В ноябре 2014 года суд частично удовлетворил требования истца о компенсации морального вреда, назначив к выплате сумму в размере 25 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Топ-5 самых состоятельных министров Коми

Самый обеспеченный человек в правительстве - Константин Лазарев, заработавший свыше 7 миллионов рублей (подробности).