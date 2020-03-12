2020-03-12T14:41:35+03:00
Общество

Зампреда Коми Константина Лазарева освободили от должности

Соответствующее распоряжение подписал Глава Коми
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото с официального портала КомиФото с официального портала Коми
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Зампреда Коми и министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Константина Лазарева освободили от должности с 20 марта.

Соответствующее распоряжение подписал Глава Коми Сергей Гапликов, сообщает официальный портал. Что предшествовало этому решению, не сообщается.

Напомним, что Константин Лазарев занимал высокий пост почти четыре года — он был назначен на должность зампреда 1 января 2016 года. До этого чиновник был мэром Смоленска. Правда, в 2011 году сити-менеджер был задержан по подозрению в получении откатов от коммерсантов за их участие в подготовке к празднованию 1150-летнего юбилея города. Однако позже районный суд его полностью оправдал.

В ноябре 2014 года суд частично удовлетворил требования истца о компенсации морального вреда, назначив к выплате сумму в размере 25 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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