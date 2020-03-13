Жители ижемской деревни хотят подать иск на регоператора по обращению с ТКО

Жители старинной ижемской деревни Ласта недавно единодушно отказались платить за вывоз ТКО. Деньги за услугу долгие месяцы они перечисляли регулярно, а регоператор мусор так и не вывез, ссылаясь на отсутствие путей сообщения из-за аномально теплой зимы. Между тем, недовольство у жителей продолжает накапливаться, как и горы мусора рядом с домами.

Руководитель «Ухтажилфонда» Дмитрий Кондратенков отреагировал на недовольство жителей, пишет «Трибуна». Он, в частности, утверждает, что накопленные отходы вывезут, как только позволят погодные условия. Начисления за январь 2020 года будут сторнированы и в последующем плата начисляться не будет. В случае невозможности вывоза накопленных в 2019 году ТКО начисления также будут сторнированы.

Но жителей Ласты такое решение не устраивает. Они не хотят, чтобы их соседом стал мусор: если регоператор не выполнит своих обещаний, люди намереваются обратиться в суд с иском о возмещении морального вреда.

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