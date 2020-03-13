2020-03-13T11:47:34+03:00
Общество

После двух ЧП прокуратура комплексно проверит шахту в Воркуте

Надзорный орган насторожился из-за частых инцидентов
Дарья ЮДИНА
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Шахту "Воркутинская" проверит прокуратураШахту "Воркутинская" проверит прокуратураФото: Алексей БУЛАТОВ
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Воркутинская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли проведет комплексную проверку шахты «Воркутинская» после двух ЧП. Об этом рассказал ТАСС прокурор Сергей Данилов.

— Комплексную проверку проведем по шахте «Воркутинская». Слишком много инцидентов за короткий промежуток времени, это настораживает. Проверка по предыдущему инциденту займет еще около двух недель, — объяснил прокурор.

По его данным, ранее проверки проводились в отношении юридического лица, АО «Воркутауголь», которое является эксплуатантом всех производственных объектов, всех шахт в Воркуте.

— Нарушения, как правило, однотипные, идентичные на всех шахтах. Сказать, что на «Воркутинской» были особенные проблемы, сложно. За 2019 год на объектах АО «Воркутауголь» выявлено более 250 нарушений. Постоянно проверяем обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, реализацию планов ликвидации аварии, сообщил прокурор.

Напомним, что 11 марта на шахте «Воркутинская» произошло задымление. Никто не пострадал. 12 марта работа на шахте возобновилась.

Ещё раньше 6 марта в конвейерном штреке подготовительного забоя произошел выброс метана. Взрыва не последовало, сработала система защиты. В забое в тот момент находились четыре человека, двое из которых погибли. Работа шахты была приостановлена и возобновилась в ночь на 7 марта после того, как атмосфера в горных выработках была приведена в норму, а специальная комиссия завершила обследование проходческих и очистных забоев шахты. После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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