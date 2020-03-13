2020-03-13T13:21:38+03:00
Общество

В Коми ученики школы нашли в супе червяка

Региональный минобраз отреагировал на запрос «КП-Коми» внеплановой проверкой
Анастасия МАШКАЛЕВА
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«КП-Коми» располагает фото, которое попросили удалить из соцсетей«КП-Коми» располагает фото, которое попросили удалить из соцсетей
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В общеобразовательной школе Корткероса восьмиклассники нашли в супе червяка. Они выставили фото в соцсети, но их заставили снимок удалить, сообщает информатор «КП-Коми». Издание обратилось с запросом в Минобраз Коми. Что из этого вышло — в статье.

Неприятный инцидент произошел еще в конце февраля. Как сообщает информатор, дети опубликовали фото в социальной сети, но работники школы настояли на том, чтобы ребята удалили снимок. «Их обвинили в том, что школьники сами принесли червяка в школу», - говорит источник.

Минобраз Коми отреагировал на запрос «КП-Коми» внеплановой проверкой. Специалисты изучили десятидневное меню, сертификаты на продукты питания, собрали объяснительные учеников восьмого класса, поваров и заведующей столовой. Было установлено, что продукты для приготовления блюд имеют необходимые сертификаты и хранятся в соответствии с требованиями санитарного законодательства. Насекомые и черви в них не обнаружены, радуются специалисты Минобраза.

- По итогам проверки Управлением образования установлено, что червяк был найден в тарелке с супом, но факт того, что червяк попал в тарелку с супом из пищеблока, не подтвердился, - говорится в ответе на запрос.

Между тем, ученики восьмого класса продолжают питаться в столовой школы. Отказов от еды ни с их стороны, ни со стороны родителей не поступало. В администрацию школы жалоб на некачественное питание тоже не было. Районным Управлением образования вопрос организации горячего питания учеников взят на особый контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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