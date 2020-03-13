2020-03-13T16:40:17+03:00
Общество

«Спрос на туры по России увеличился»: как коронавирус повлиял на турпоток из Коми

В туристическом агентстве рассказали, стоит ли отказываться от путевок
Анастасия МАШКАЛЕВА
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На фото - пассажиры из числа последних российских туристов возвращающихся домой из КитаяНа фото - пассажиры из числа последних российских туристов возвращающихся домой из КитаяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус продолжает шествие по планете. Из-за большого количества заболевших россиянам запретили поездки в Китай, а теперь проблемы с турпутевками в Италию, Францию, Израиль, Испанию. Значит ли это, что жителям Коми стоит отказаться от поездок и планировать отпуск в пределах родного города? А что делать, если тур уже куплен? «КП-Коми» узнала подробности у сыктывкарского турагентства.

Новый вирус действительно повлиял на предпочтения туристов из Коми. Однако меньше путешественников не стало.

- Среди наших туристов многие резервировали туры на весну-лето по акции раннего бронирования еще в прошлом году. А на сегодняшний день эти страны закрыли на карантин. Так случилось с одними из наших постоянных клиентов - туристы должны были улететь в Израиль, а за 3 дня до вылета въезд в эту страну закрыли. Конечно, ситуация не из приятных, но выход всегда есть. Туроператор предложил вернуть денежные средства в полном объеме или же выбрать другую страну и перенести туда бронь. Туристы выбрали второе, - говорят в турагенстве «Sun-дали».

Вернуть деньги из-за отмены поездки должен туроператор, а турагентство лишь выступает в роли проводника.

- Можем помочь только до того момента, пока туроператор не подтвердит бронирование или отмену заказа. Далее мы просто передаем запросы туроператору, - уточнили в фирме.

Интересно, что внутренний туризм на фоне коронавирусной истерии действительно получил весомый толчок.

- Конечно, наши туристы всегда любили путешествовать по России, но в последнее время спрос на внутренний туризм увеличился в разы, - подытожили в турагентстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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