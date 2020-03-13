2020-03-13T17:15:20+03:00
Общество

Удорчанин обвиняется в убийстве сестры

Тело женщины нашли в сарае
Дарья ЮДИНА
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В Коми будут судить удорчанина, вероятно убившего свою сеструВ Коми будут судить удорчанина, вероятно убившего свою сеструФото: Алексей БУЛАТОВ
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Усть-Вымский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Удорского района. Его обвиняют в убийстве сестры. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Коми.

По данным следствия, в октябре 2019 года в квартире дома в поселке Солнечный Удорского района фигурант, будучи пьяным, несколько раз ударил 40-летнюю сестру. После он руками сдавил шею потерпевшей. Смерть женщины наступила на месте происшествия в результате асфиксии.

По версии следствия, после преступления злоумышленник вынес тело потерпевшей в сарай, где его впоследствии нашли. Свой поступок обвиняемый объяснил помутнением разума. Заключением судебно-психиатрической экспертизы он признан вменяемым.

В ходе расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собраны доказательства, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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