Удорчанин обвиняется в убийстве сестры

Усть-Вымский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Удорского района. Его обвиняют в убийстве сестры. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Коми.

По данным следствия, в октябре 2019 года в квартире дома в поселке Солнечный Удорского района фигурант, будучи пьяным, несколько раз ударил 40-летнюю сестру. После он руками сдавил шею потерпевшей. Смерть женщины наступила на месте происшествия в результате асфиксии.

По версии следствия, после преступления злоумышленник вынес тело потерпевшей в сарай, где его впоследствии нашли. Свой поступок обвиняемый объяснил помутнением разума. Заключением судебно-психиатрической экспертизы он признан вменяемым.

В ходе расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собраны доказательства, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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