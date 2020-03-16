2020-03-16T09:43:30+03:00
Общество

Из-за коронавируса в Сыктывкаре продезинфицировали подъезд

Мэрия столицы Коми подключилась к развенчанию слухов
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Минздав КомиФото Минздав Коми
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В Коми ввели режим чрезвычайной ситуации по коронавирусу. Паника в соцсетях не утихает с выходных — люди с апломбом пишут, что в городе есть зараженные коронавирусом. К счастью, официального подтверждения этой информации пока нет. Мэрия столицы Коми подключилась к развенчанию слухов.

- В соцсетях появилась необъективная информация об обработке от короновируса одного из подъездов дома №212 по Октябрьскому проспекту. В Управлении Роспотребнадзора по Коми отметили, что в этом доме проживал гражданин, прибывший из страны, которая является неблагополучной по распространению коронавирусной инфекции. По рекомендации ведомства управляющая организация провела дезинфекцию помещений подъезда, - отметили в пресс-службе мэрии.

Такие профилактические мероприятия проводятся в каждом случае с целью недопущения распространения инфекции. Сыктывкарцу же было предложено пройти обследование в Республиканской инфекционной больнице, где в настоящее время он находится на карантине.

- Все, кто въехал в страну из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, берутся под наблюдением органами Роспотребнадзора, - подытожил источник.

Напомним, с 16 марта в Коми действует режим повышенной готовности. Школы, техникумы и вузы закрыты, массовые мероприятия отменены. Ограничительные мероприятия направлены на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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