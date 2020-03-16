Сыктывкарские почтальоны отказываются разносить продукты по домам

В середине прошлого года почтальонов России обязали вместе с письмами и пенсиями ходить по квартирам и продавать продукты питания. Почтальоны недовольны нововведением, но тех, кто отказывается от новой обязанности, - единицы. Среди них - сыктывкарские почтальоны. Сейчас женщины в суде оспаривают дисциплинарное взыскание за отказ продавать продукты. Передаем, о чем говорили на недавнем заседании.

Позиция почтальонов

Любовь и Галина работают почтальонами больше десяти лет. В их обязанности входит доставка газет, заказных писем, пенсий. Продажа продуктов никак не связанных с услугами почтовой связи и стала для них с недавних пор неожиданной обязанностью. Они не согласились с таким положением дел и отказались их продавать. За это получили дисциплинарное взыскание. Женщины с ним не согласны и просят суд взыскать с Почты России по 3 тысячи рублей компенсации морального вреда.

- Я материально-ответственное лицо, работаю с деньгами. Мне же дают дополнительные накладные на продукты. Но у меня в контракте прописано, что я не могу носить лишние деньги. Тем самым я, получается, подвергаю предприятие риску, - говорит Любовь.

Продукты, которые почтальоны теперь должны носить по квартирам и предлагать пенсионерам, довольно бесхитростны. Галина оглашает список: «Цыпленка, кофе «Жокей», классический шоколад, горошек, конфеты...». Товар приходится носить в коробках из квартиры в квартиру и предлагать его бабушкам, которым они приносят пенсию. Как следует из копии служебной записки, которую огласила сторона истца, почтальоны должны за месяц продавать товара на 6 тысяч рублей, если план не выполнят - их ждут меры дисциплинарного воздействия. При выполнении плана работник получает прибавку к зарплате - так называемые сетевые выплаты. Однако эти факты «Почта России» документами пока не подтвердила. После демонстративного отказа от новых обязанностей Галину и Любовь попросили написать объяснительные. С актом о выявлении дисциплинарного взыскания они ознакомились и написали, что не согласны с документом.

Почтальоны просят суд взыскать с Почты России по 3 тысячи рублей компенсации морального вредаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Представитель истцов юрист Людмила Парначева подытожила, что почтальонов заставляют выполнять дополнительную работу незаконно, а именно - без подписания соглашения о внесении дополнительных условий в трудовой договор. С ними новые обязанности не обговаривали, просто поставив их перед фактом о необходимости выполнять план. При этом работники фактически выполняют обязанности продавцов, а санитарных книжек не имеют. Работа без надлежащих документов - это нарушение, на которое предприятие толкает своих сотрудников, утверждает юрист.

- Что такое «товары народного потребления»? Почтальоны обратились за разъяснением к работодателю, который ответил определением из Википедии (товары, предназначенные для продажи населению с целью личного, семейного и домашнего использования). Если изучать нормативную базу, то определение было дано в письме Минэкономики, где говорится только о «непродовольственных товарах народного потребления». О продуктах питания в нормативной базе вообще ничего не говорится. По нашему мнению, здесь имеет место попытка расширительного толкования работодателем этого понятия, - говорит Людмила.

Позиция «Почты России»

Представитель ответчика сделал упор на том, что почтальоны обосновали причину отказа в объяснительной тем, что товары реализуются по завышенным ценам. То есть о незаконности новой обязанности они не говорили. Между тем, по мнение филиала Почты России работники отказались продавать товары и нарушили пункт 3.14 должностной инструкции.

- К товарам народного потребления относятся все товары, реализуемые для населения – говорил юрист «Почты России».

Он отметил, что пункт 3.14 должностной инструкции, который обязывает почтальонов реализовывать товары, работниками не оспаривался, хотя в принципе они могли опротестовать положение инструкции с помощью профсоюза, например. Однако они этого делать не стали. В том, что материально-ответственным лицам запрещено получать «лишние деньги», предприятие тоже не видит проблемы.

Интересы истцов представляет юрист Людмила ПарначеваФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Реализация товаров не может нанести вред предприятию, потому что это источник его дохода. Вырученные средства сдают в кассу под роспись также, как и не выплаченную пенсию, - отметил представитель истца. Отсутствие медкнижек на заседании он прокомментировать не смог. Однако заметил, что продукты упакованы, а значит, проблем с санитарным законодательством возникнуть не должно.

К следующему заседанию ответчика попросили предоставить документы, подтверждающие полномочия на наложение дисциплинарного взыскания, документы о полной материальной ответственности истцов. Также филиал «Почты России» попросили обосновать свою позицию по поводу соблюдения гигиенических норм работниками во время продажи продуктов по квартирам.

Ситуация с сыктывкарскими почтальонами не уникальна. Например, совсем недавно в Дзержинске трудовая инспекция подтвердила, что почтальонов незаконно заставляли продавать еду.

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