Общественник из Ухты Владимир Иванов доказал в суде, что «Коми энергосбытовая компания» незаконно собирала деньги за вывоз мусора в пользу «Ухтажилфонда». Об этом пишет газета «Трибуна».

Две обозначенные фирмы заключили между собой агентский договор, согласно которому КЭСК выступила в роли «посредника» между потребителями и региональным оператором. Вместе со счетами за электроэнергию в квитанции, которые рассылала КЭСК, появились и счета за вывоз мусора. Таким образом энергосбытовая компания выступала в роли сборщика денег за вывоз мусора, причем средства зачислялись на ее расчетный счет. За эту «посредническую услугу» КЭСК получала солидное вознаграждение: по оценкам экспертов – свыше 100 миллионов рублей в год.

Члены Координационного совета управдомов Ухты решили проверить законность сделки. Один из них – пенсионер Владимир Иванов – еще год назад обратился в Управление антимонопольной службы по Коми (УФАС РК) с заявлением о незаконности договора. В июне прошлого года региональное отделение УФАС отказалось рассматривать это заявление. В августе 2019 года Владимир Иванов обратился в Арбитражный суд. Три с половиной месяца шло разбирательство, но Арбитражный суд Коми 19 ноября прошлого года в удовлетворении требований отказал.

Иванов обжаловал решение суда в суд второй инстанции. Более двух месяцев шло рассмотрение апелляционной жалобы во Втором арбитражном апелляционном суде. 3 марта суд в Кирове отменил решение Арбитражного суда Коми и вынес новый вердикт. При рассмотрении жалобы представители УФАС признали ошибочность своей позиции относительно агента. Решение УФАС РК об отказе возбуждения дела по признакам нарушения регионального оператора и АО «КЭСК» требований Закона «О защите конкуренции» признано незаконным.

Как указано в решении суда, КЭСК не является платежным агентом, договор на основании статьи 432 Гражданского кодекса считается не заключенным, КЭСК не вправе собирать деньги от населения за мусор.

Как пишет газета, новый судебный акт суда второй инстанции подлежит немедленному исполнению. УФАС по РК должно выдать предписание о прекращении действия спорного агентского договора, проще говоря, дать указание о прекращении сбора денег АО «КЭСК». Правда, они могут судиться, так что праздновать победу еще рано, потребуется некоторое время. Одним словом, отмена действия договора не решает всех проблем, и успокаиваться и почивать на лаврах общественность Ухты не собирается. Борьба продолжается.