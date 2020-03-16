В Воркуте для родственников погибших горняков собирают деньги

В Воркуте собирают деньги для родственников горняков, погибших 6 марта. Средства перечисляют на специальный счет в Благотворительном фонде им. И.А. Милютина. Об этом сообщает пресс-служба компании «Северсталь».

Акция продлится до 31 марта включительно. Работники могут перечислить деньги, заполнив индивидуальное заявление об удержании средств из зарплаты.

Также можно перечислить средства самостоятельно по реквизитам:

Расчетный счет 40703810971000000012

в Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге

Кор. счет 30101810200000000704

БИК 044030704

ИНН 3528019735

КПП 352801001

Каждой семье погибших работников будут произведены выплаты от «Северстали», а также от Фонда социального страхования, Пенсионного фонда и страховой организации. Все расходы на погребение компания берет на себя.

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