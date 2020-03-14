Власти Сыктывкара хотят выкупить квартиры в двух домах

Администрация Сыктывкара выкупит земельные участки под деревянными домами, расположенными на улице Оплеснина. Соответствующие постановления подписала градоначальница Наталья Хозяинова.

Такое решение принято в связи с планируемой застройкой центральной части Сыктывкара в границах Нагорного проезда, улиц Юхнина, Орджоникидзе до Карла Маркса, Оплеснина и Октябрьского проспекта.

Согласно документу, администрация собирается изъять для муниципальных нужд земельный участок. Он находится в общей долевой собственности жильцов многоквартирных домов №14 и №16. Для этого власти собираются выкупить у жильцов квартиры. Хозяинова поручила подготовить и заключить с собственниками соглашений о выкупе изымаемого имущества.