2020-03-14T09:18:14+03:00
Общество

Власти Сыктывкара хотят выкупить квартиры в двух домах

Они находятся на улице Оплеснина
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Фото: Яндекс. КартыФото: Яндекс. Карты
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Администрация Сыктывкара выкупит земельные участки под деревянными домами, расположенными на улице Оплеснина. Соответствующие постановления подписала градоначальница Наталья Хозяинова.

Такое решение принято в связи с планируемой застройкой центральной части Сыктывкара в границах Нагорного проезда, улиц Юхнина, Орджоникидзе до Карла Маркса, Оплеснина и Октябрьского проспекта.

Согласно документу, администрация собирается изъять для муниципальных нужд земельный участок. Он находится в общей долевой собственности жильцов многоквартирных домов №14 и №16. Для этого власти собираются выкупить у жильцов квартиры. Хозяинова поручила подготовить и заключить с собственниками соглашений о выкупе изымаемого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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